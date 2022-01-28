Пентагон пообещал продолжить накачку Украины оружием

28.01.2022  09:33 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

США продолжат поставлять оружие и другую военную помощь на Украину.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США продолжат поставлять оружие и другую военную помощь на Украину. Об этом на брифинге...

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Кирби не стал уточнять, о каких именно видах вооружения идет речь, но проговорился, что среди американских поставок будет как оборонительное, так и наступательное, правда тут же попытался исправиться.

«Мы уже отправили три посылки в этом последнем пакете в Украину. Их будет еще больше, и я подозреваю, что в довольно короткие сроки. И мы специально не детализируем каждый товар, который есть в поставках.

Я думаю, вы можете понять, почему мы хотели бы быть осторожными в публичной рекламе тех возможностей, которые были предоставлены Украине. Учитывая размер и масштаб, а также возможности, которые сопоставляются с ними по другую сторону их границы…

Все это вместе взятое привело нас к тому, что мы, как вы знаете, снова хотим предоставить больше возможностей украинским вооруженным силам и быть готовыми предоставить больше возможностей нашим союзникам по НАТО…

Мы находимся только в начале совершенно нового пакета вспомогательных материалов. Как я уже сказал, было отправлено три партии, их будет еще больше… Мы пытаемся понять, сможем ли мы их ускорить. Мы не будем подробно описывать, что находится в каждой партии товара. Но внутри этих поставок будут как оборонительные, так и наступательные возможности… Я хочу вернуться к тому, когда я сказал «оборонительное и наступательное», я имел в виду смертельное и несмертельное. Неудачный выбор слов с моей стороны», – заявил Кирби.

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