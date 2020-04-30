Пентагон проводил опыты с коронавирусом в секретных лабораториях Грузии и Казахстана

30.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Секретные биолаборатории Пентагона еще с 2016 года проводили эксперименты в Грузии и Казахстане с летучими мышами, зараженными коронавирусом.

Об этом в своем Telegram заявил историк и политолог Владимир Корнилов, ссылаясь на отчет агентства при Минобороны США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, такие же секретные лаборатории есть и на Украине.

«Обратите внимание! Это отчет агентства Пентагона DTRA (того самого, которому подотчетны секретные биолаборатории на Украине, в Грузии и т.д.). В 2017 г. они проводили эксперименты с летучими мышами в той же Грузии, Камбодже, Индии и т.д. А в Казахстане с 2016 г. активно изучали коронавирус, выделив там 24 видов летучих мышей, которые способны переносить эту заразу», – написал Корнилов.

При этом эксперт не считает эти исследования и нынешнюю ситуацию с коронавирусом простым совпадением.

«Совпадение? Не хочет ли Пентагон раскрыть данные по этим экспериментам, как США постоянно требуют от Китая?» – резюмировал политолог.

Отметим, что западные СМИ опубликовали опасения лондонских ученых, что именно летучие мыши могут быть носителями инфекции. Они образуют крупные стаи, летают на большие расстояния и присутствуют на всех континентах. Поскольку это млекопитающие, они могут заражать людей – напрямую или через животных-посредников, как это могло произойти в Китае.