30.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
биооружие, Медицина, Политика, США, Украина
Просмотров:

Пентагон проводил опыты с коронавирусом в секретных лабораториях Грузии и Казахстана


Секретные биолаборатории Пентагона еще с 2016 года проводили эксперименты в Грузии и Казахстане с летучими мышами, зараженными коронавирусом.

Об этом в своем Telegram заявил историк и политолог Владимир Корнилов, ссылаясь на отчет агентства при Минобороны США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, такие же секретные лаборатории есть и на Украине.

«Обратите внимание! Это отчет агентства Пентагона DTRA (того самого, которому подотчетны секретные биолаборатории на Украине, в Грузии и т.д.). В 2017 г. они проводили эксперименты с летучими мышами в той же Грузии, Камбодже, Индии и т.д. А в Казахстане с 2016 г. активно изучали коронавирус, выделив там 24 видов летучих мышей, которые способны переносить эту заразу», – написал Корнилов.

При этом эксперт не считает эти исследования и нынешнюю ситуацию с коронавирусом простым совпадением.

«Совпадение? Не хочет ли Пентагон раскрыть данные по этим экспериментам, как США постоянно требуют от Китая?» – резюмировал политолог.

Отметим, что западные СМИ опубликовали опасения лондонских ученых, что именно летучие мыши могут быть носителями инфекции. Они образуют крупные стаи, летают на большие расстояния и присутствуют на всех континентах. Поскольку это млекопитающие, они могут заражать людей – напрямую или через животных-посредников, как это могло произойти в Китае.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть