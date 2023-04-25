Пентагон уточнил, когда американские танки начнут воевать на Украине

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На Украине пока не будет американских танков, которые примут участие в боевых действиях

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

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Ему напомнили, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первый из танков М1 «Абрамс» скоро окажется на Украине, и поинтересовались, когда примерно будут перебазированы остальные танки.

«Эти танки будут использоваться только в учебных целях. Это не будут отремонтированные танки, которые в конечном итоге попадут в Украину, и это потому, что эти отремонтированные танки производятся по украинским спецификациям, и они будут использоваться в реальных боевых действиях», – сказал генерал.

Он уточнил, что эти учебные танки не поступают со складов действующей армии.

«Они поступают из других источников в пределах запасов. Это позволит нам проводить обучение одновременно с производством танков, что позволяет нам ускорить сроки, чтобы они могли тренироваться в операциях, в обслуживании, в поддержке», – отмтеил Райдер.

По его словам, эти танки до конца года прибудут на Украину.