15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Пентагон: Россия обладает ядерным арсеналом, сравнимым с американским

США рассматривают Россию как страну, обладающую ядерным арсеналом, сравнимым с американским, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд), передает “Голос Америки”.

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«Мы рассматриваем Российскую Федерацию как страну, наиболее близкую к нам в том, что касается ядерного паритета», — сказал он, выразив мнение, что Россия стремится «заново прочертить границы», «применять право вето» в отношении политики соседних государств и «подорвать единство НАТО».

Россия, утверждал Мэттис, «стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки». По его версии, действия Москвы нацелены не на то, чтобы бросить Вашингтону «вооруженный вызов», а на то, чтобы «подорвать и скомпрометировать веру [американцев] в идеалы».

В качестве еще одного «потенциального соперника» США глава Пентагона назвал Китай, который, по его словам, «лелеет долгосрочные планы по пересмотру существующего мирового порядка».

Затронув вопрос о встрече лидеров США и КНДР в Сингапуре, он отметил необходимость сохранения бдительности. «Конечно же, встреча президента [Дональда] Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном доказывает, и я хочу тут воспользоваться цитатой, что „прошлое не должно определять будущее“, — заявил Мэттис. — Однако в условиях, когда возник новый путь к миру с Северной Кореей, мы должны сохранять бдительность в том, что касается попыток в других районах мира обрести ядерное оружие».