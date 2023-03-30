Пентагон уклонился от ответа, может ли Украина бить по Москве

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В США озадачились использованием ВСУ переданного оружия против России на ее территории.

Так, на слушаниях в Конгрессе член Палаты представителей, ветеран ВС США Брайан Маст попытался узнать у генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча, не обстреливают ли ВСУ российскую территорию американским оружием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет ли мониторинг конечного применения включать в себя вопрос о том, решили ли украинцы использовать систему вооружений в наступательных целях на территорию России, а не на суверенной украинской территории? Это входит в вашу компетенцию?», – спросил Сторч.

«В нашу компетенцию входит осуществления надзора за мониторингом оборудования Министерством обороны. Цель этого мониторинга состоит в том, чтобы обеспечить подотчетность за использование оружия и таким образом определить, где оно находится и где оно используется. А также обеспечить, чтобы оно не использовалось неправильно. Так оно и есть», – расплывчато ответил Сторч.

Его ответ не устроил политика, и он снова повторил вопрос:

«Суть моего вопроса в следующем – подпадает ли в вашу компетенцию неправомерное применение ими оружия в наступательных целях против России на российской границе и в пределах российских границ?».

Сторч на это подчеркнул, что применение американского оружия регулируется договоренностями, но снова ответил без конкретики.

«На самом деле, это не входит в нашу компетенцию. Использование этого оборудования используется соглашениями между США и странами-донорами по всему миру, включая Украину. Всякий раз, когда наша страна поставляет оружие зарубежным странам, существует соглашение о том, как это оружие должно использоваться. Цель мониторинга конечного использования состоит в том, чтобы убедиться, что иностранная страна выполняет свои обязательства», – сказал представитель Пентагона.