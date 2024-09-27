Пентагон уклоняется от аудита – неизвестна судьба сотен миллиардов долларов

Елена Острякова.  
27.09.2024 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Сюжет дня, Украина, Финансы


Министерство обороны США провалило шесть финансовых проверок подряд и является единственным министерством, которое ни разу не прошло комплексную проверку.

Об этом конгрессмен-республиканец Пит Сешнс заявил, на слушаниях по аудиту Пентагона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министерство обороны США провалило шесть финансовых проверок подряд и является единственным министерством, которое ни...

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«В 2023 финансовом году министерство обороны получило чуть более 850 млрд долларов, что составляет половину федерального дотационного финансирования. В том же году они сообщили, что их активы составляют 8 трлн долларов, что составляет 70% от общего объема активов федерального правительства. В прошлом году мы провели слушания о том, как расходуются налоговые поступления и управляются существующие активы, и какие бизнес-системы отслеживают движение денежных средства в департаменте. Сегодня мы все еще не завершили эту работу», – сказал Сешнс.

Однако представители минобороны и министерства финансов, присутствующие на слушаниях выразили сомнения в том, что им удастся провести аудит Пентагона до 2028 года. Пока только 11 из подразделений прошли проверку. 18 подразделений не прошедших аудит, включая армию, ВМФ и ВВС, составляют 90% по расходам.

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