Пентагон: Украина получит американские дроны-камикадзе Phoenix Ghost
ВСУ получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США. Их свойства остаются в секрете.
Об этом сообщает Минобороны США.
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По данным Пентагона, США передадут украинским военным около 580 БПЛА Phoenix Ghost.
«Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала», – сказал высокопоставленный чиновник США.
Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристики этого БПЛА.
По информации издания Defence Express, более подробную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.
По их словам, дрон обладает следующими характеристиками:
– предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;
– схож с Switchblade (дроном-камикадзе);
– может взлетать вертикально;
-разрабатывался по заказу воздушных сил США;
-время полета – около 6 часов;
-оснащен инфракрасной камерой.
Ранее глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит отметил, что Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.
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