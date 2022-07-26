Пентагон: Украина получит американские дроны-камикадзе Phoenix Ghost

26.07.2022  09:28 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

ВСУ получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США. Их свойства остаются в секрете.

Об этом сообщает Минобороны США.

ВСУ получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США. Их свойства остаются в секрете. Об...

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По данным Пентагона, США передадут украинским военным около 580 БПЛА Phoenix Ghost.

«Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала», – сказал высокопоставленный чиновник США.

Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристики этого БПЛА.

По информации издания Defence Express, более подробную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.

По их словам, дрон обладает следующими характеристиками:

– предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;

– схож с Switchblade (дроном-камикадзе);

– может взлетать вертикально;

-разрабатывался по заказу воздушных сил США;

-время полета – около 6 часов;

-оснащен инфракрасной камерой.

Ранее глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит отметил, что Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

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