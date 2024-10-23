Пентагон ведет разработку оружия генетического действия против славян и киргизов

Почему на постсоветском пространстве вдруг вдруг появились нехарактерные ранее заболевания, проводятся учения американских военных биологов, а Пентагон озаботился разработкой генетического оружия?

На эти вопросы в первой части интервью «ПолитНавигатору» отвечает вирусолог Григор Григорян, бывший глава Госслужбы безопасности продуктов питания Армении.

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ПН: В Армении сейчас стали отмечаться случаи заболевания лихорадки Западного Нила. НЦКПЗ Армении в настоящий момент бессилен дать ответ, какие именно виды комаров являются переносчиками болезни в Армении. С чем вы это связываете?

Г.Г: Должен сказать, что вспышка Лихорадки Западного Нила началась в Армении где-то в конце июля-начале августа. Но нам об этом сообщили в конце августа аккурат в преддверии международного дня комара. Не знаю было ли это совпадением или нет, но я в совпадения не верю, и скорее всего это было запланировано. Это достаточно крупная вспышка и она вовлекла больше 150 человек только по официальным данным. И по этим же данным 4 летальных случая, хотя неофициальные данные свидетельствуют о том, что количество инфицированных и летальных случаев было больше.

Что касается самого Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, то его название «национальный» больше напоминает область фантастики, потому что этот Центр полностью находится под внешним управлением. Поэтому, лично для меня неудивительно, что специалисты различного калибра, начиная от рядовых специалистов-эпидемиологов, заканчивая замдиректора этого Центра, пытались объяснить общественности несущественность вспышки, говоря о том, что ничего плохого в этом нет, сказали, что переносчиками в Армении являются появившиеся у нас в стране из-за изменения климата комары Culex pipiens.

И это несмотря на то, что комары Culex pipiens были описаны еще в 1930 году, и, судя по доступным данным, они всегда были у нас эндемичны. Я скажу больше – исследования, проведенные в советское время позволили выделить около 12 штаммов вируса лихорадки Западного Нила, которые циркулировали в автогенных и неавтогенных популяциях комаров рода Culex и комаров рода Anopheles. Однако, судя по имеющимся данным, данные штаммы вируса в советское время лихорадку Западного Нила в Армении не вызывали, а если и вызывали, то она не протекала тяжело и с летальными случаями. Во всяком случае, данные о лихорадке Западного Нила в Армении в течение советского периода мне лично недоступны.

После советского периода тяжелое течение лихорадки Западного Нила было в первый раз отмечено и диагностировано группой врачей в 2010 году у армянских туристов, вернувшихся домой из египетского Шарм Эль Шейха. Врачи в письменной форме оповестили Минздрав и его уполномоченный орган, после чего эта информация была опубликована в ряде местных СМИ. Однако и Минздрав, и его уполномоченный орган устами главного инфекциониста страны публично тогда опровергли информацию о вспышке лихорадки Западного Нила в Армении. При этом, надо сказать, что в том же 2010 году ранее Армения уже официально присоединилась к программе США по снижению биологических угроз.

Так что остаётся только гадать почему эта версия была опровергнута, хотя склонен полагать, что в отличие от случаев лихорадки Западного Нила, диагностированных в 2024 году, случаи лихорадки, диагностированные группой врачей в 2010-м, были завозными случаями. Я об этом говорил и остаюсь при своём мнении: при наличии переносчиков вируса лихорадки Западного Нила, ее сформировавшихся природных очагов и тех штаммов вируса, которые циркулировали, у нас такой заболеваемости и такой летальности до 2024 года никогда не было. Мы даже не слышали об этом.

И всё указывает на то, что на территории Армении в форме такой вот вспышки был опробован вирулентный штамм вируса лихорадки Западного Нила. И по какому-то стечению обстоятельств, после вспышки лихорадки Западного Нила в Армении, вспышка Лихорадки Западного Нила с тяжелым течением и летальностью была зарегистрирована и на территории Украины.

При таком раскладе только независимые и непредвзятые специалисты могут дать ответ, был ли штамм вируса, вызвавший вспышки лихорадки Западного Нила на Украине тем же или родственным тому, который был, по моему мнению, опробован в Армении в августе-сентябре 2024 года. Это можно выяснить только после лабораторных исследований, в частности типизации и фенотипизации с последующим сравнением и сличиванием этих штаммов.

Что касается того, что Центр по контролю и профилактике заболеваний якобы бессилен дать ответ, то повторюсь, он не бессилен, так как укомплектован достаточно опытными специалистами. Вопрос в том, насколько страна, контролирующая Центр по контролю и профилактике заболеваний, позволяет руководству и специалистам говорить и какую информацию доводить до армянской общественности. А то, что официально доводится до местных жителей, то оно полностью укладывается в парадигму глобалистов, что всё это из-за изменения климата и комары стали перелетать на сотни и даже тысячи километров.

Естественно, всё это не имеет под собой никакого научного основания и подстраивается под то, чтобы подчеркнуть, что изменение климата вызывает и ещё будет вызывать новые заболевания. И всё сейчас служит для оправдания этой антинаучной гипотезы. Более того, согласно имеющимся в открытом доступе данным, фармацевтический гигант AstraZeneca под эгидой ВОЗ в настоящее время финансирует ведущие университеты для обучения 10 000 будущих врачей тому, как «изменение климата» приводит к росту числа как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний – таких, как рак, сердечно-сосудистые болезни, психические болезни и так далее.

ПН: В Армении с 19-24 сентября прошли полевые учения совместно с Агентством по уменьшению угроз департамента Минобороны США. Мероприятия провели в рамках борьбы с оружием массового поражения (ОМП). Это были беспрецедентные учения для Армении как по количеству привлеченных структур, так и по географии. Для чего проведены эти учения, по вашему мнению? Армению готовят к вспышке более опасных заболеваний?

Г.Г: Армения давно готова к вспышке опасных заболеваний, но не для того, чтобы противостоять, а в качестве лабораторной подопытной территории. Армения на сегодняшний день является англосаксонской колонией, а вопрос готовности колонизированной территории к чему-либо определяет не ее руководство или население, а ее колонист. И к сожалению, ни народ, ни так называемое руководство Армении, состоящее из ставленников коллективного запада и экзистенциальных врагов в регионе – Турции и Азербайджана – не решают ничего.

Что касается учений, которые проведены, то я уверен, что они имеют демонстративный характер и направлены на то, чтобы нанести политическую пощёчину Российской Федерации и продемонстрировать всем, что теперь Москва более не имеет того влияния на территории Армении, которые имеют США, Великобритания и НАТО. Потому что проведение таких учений в свете того, что происходит сейчас на Украине, в свете заявлений первых лиц НАТО и Российской Федерации, то есть той «перестрелки», которая идёт, может и должно рассматриваться только в одном ключе, а именно: США решили продемонстрировать, что они проводят на территории Армении, хоть и формального члена ОДКБ, всё что захотят.

Эти учения носили показной характер с подчеркиванием того, кто здесь реальный хозяин. А что касается заболеваний, то поверьте, в любой момент, если что-то надо опробовать на территории Армении они это сделают, не спрашивая ничьего разрешения.

ПН: 11 сентября Астаной одобрен проект «Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики». У турецкой армии появляется возможность перебрасывать свои войска и технику для проведения операций в различных уголках Центральной Азии и в Афганистане, используя воздушное пространство и инфраструктуру РК. Могут ли этим решением воспользоваться военные биологи НАТО для перевозки патогенов и оборудования, если учесть, что разрешён также транзит «учебных материалов»?

Г.Г: Я думаю, как Армению, так и Казахстан связывают с ОДКБ договор, один из пунктов которого гласит о том, что страна обязывается не предоставлять свою территорию для действий стран и военных блоков, которые угрожают членам ОДКБ, и поэтому очевидное сближение обеих стран-членов ОДКБ с НАТО требует не только нравственной, но и правовой оценки. Oднако в отличие от Армении, которая не имеет общей границы с Российской Федерацией, в случае с Казахстаном, ситуация намного опаснее учитывая протяженность казахстанско-российской границы и характер отношений между Казахстаном и Турцией – страной-членом НАТО.

Что касается того, воспользуются ли они этим соглашением, то уверен – они точно воспользуются этим. Если принимать во внимание то, что происходит в Средней и Южной Азии, особенно в таких странах как Афганистан и Пакистан, есть территории, где государственный контроль отсутствует. И на этих территориях возможно всё, что угодно и я уже не говорю про Таджикистан. Взять к примеру ту же Горно-Бадахшанскую область Таджикистана, которая, мягко говоря, непонятно под чьим контролем вообще находится де-факто.

И поэтому я даже не задаюсь вопросом, воспользуются ли этим военные микробиологи НАТО. Это было бы наивным, если бы я задал себе такой вопрос. И я более чем уверен, что, как и в случае с пресловутым Зангезурским коридором который сегодня так жаждут прорубить через Армению Турция и Азербайджан под эгидой Великобритании и США, НАТО максимально воспользуется этой возможностью не только для перевозки патогенов и средств их доставки и апробации, но и людей, оружия, военной техники и еще много чего.

И в конце концов нужно учитывать, что Российская Федерация объявлена НАТО во главе с Великобританией и США врагом номер один, и поэтому я считаю, что такие вот договора любой страны-участника ОДКБ со страной-членом НАТО должны стать как минимум предметом досконального обсуждения как внутри страны-участника ОДКБ, так и в рамках ОДКБ.

Тем более, учитывая, как накаляется ситуация в той же Сирии в свете Ближневосточного конфликта, так как не исключено, что на территории этой страны НАТО руками той же Турции войдёт в прямую конфронтацию с Российской Федерацией. В связи с этим я думаю, что с точки зрения национальной безопасности этот договор рискованный не только для Казахстана, но и для всего среднеазиатского региона в целом.

ПН: Прозападные СМИ стали дружно опровергать ваши утверждения о подготовке Пентагоном генетического оружия в отношении русских, белорусов и украинцев. В связи с чем такая нервная реакция?

Г.Г: Я вижу даже не СМИ, а какие-то непонятные каналы, от которых очень сильно пахнет укронацизмом, и ведущие которых даже не потрудились поискать в интернете данные обо мне. Они просто просмотрели мою страницу на фейсбуке и, исходя из поверхностной информации, сделали какие-то глупые и смешные умозаключения. Это свидетельствует о том, что они либо не умеют пользоваться интернетом, либо умышленно пытаются дезинформировать общественность. Лично я склонен думать, что второй вариант наиболее правдоподобен.

Что касается темы генетического оружия, то это относится к исследованиям по расшифровке генома этносов, населяющих территорию бывшего СССР и их восприимчивости к различным неинфекционным и инфекционным заболеваниям велись со стороны США и других стран НАТО давно. Для чего? Думаю, что вскрывшиеся факты о деятельности программы США по снижению биологических угроз на территории Украины дают ответ на этот вопрос.

Взять хотя бы те же нашумевшие исследования галопруппы R1a1 у русских и украинцев. А ведь такие исследования охватывают не только славянский этнос, проживающий на территории бывшего СССР. Та же галогруппа R1a1 ведь имеется не только у русских и украинцев, но и таджиков, и киргизов, причем последние насколько мне известно этнически не отличаются от казахов. И то что такие исследования проводились и проводятся США и НАТО до сих пор больше не нуждается в доказательствах, так как данные статьи и отчёты имеются в открытом доступе.

И только можно гадать, чем руководствовались они, когда решили опровергнуть всё это, понимаете? Тем более что имеются данные о том, что, например, приводятся исследования влияния различных препаратов на выработку адреналина. В открытом доступе есть данные о том, что препараты, которые вызывают прилив адреналина, далее проходили апробацию на украинских солдатах. То есть все эти данные имеются. И чтобы утверждать, что генетическое оружие разработать невозможно, то для этого нужно быть или незнакомым с научными достижениями, или быть предвзятым человеком.

Всем сегодня известно, и об этом говорил генерал войск РХБЗ Игорь Кириллов, что есть характер исследований двойного назначения, которые напрямую можно увязать с подготовкой генетического оружия. А именно оружия избирательного генетического и эпигенетического действия.

И поэтому я считаю, что вот такие в кавычках «опровержения» еще более усугубляют и еще больше дают пищу для размышлений. Думаю, что при непредвзятом и честном расследовании факты разработки коллективным Западом оружия избирательного действия обязательно всплывут, как они всплыли во время проведения СВО на Украине. Если вы помните, что с таким же рвением кое-кто доказывал, что никаких разработок биологического оружия не ведётся и никаких объектов двойного назначения нет, пока госпожа Нуланд сама не объявила в конгрессе о наличие медико-биологических объектов двойного назначения.

Я думаю, что тоже самое будет и в этом случае. Тоже самое произошло и с Covid-19, когда многие эксперты и специалисты с пеной у рта утверждали, что он зародился в природе, и пытались дискредитировать всех те экспертов и специалистов, которые высказывали альтернативное мнение. После того, как конгресс США начал допрашивать Энтони Фаучи, все эти эксперты и специалисты как по команде замолкли и сейчас и пытаются не высовываться.

Все уже забыли о том, как во время ковид-психоза та же ВОЗ и другие международные организации атаковали экспертов, которые пытались высказать альтернативное мнение и пытались всячески заглушить их голос, не брезгуя ничем в выборе средств для этого. И сейчас вот создали каналы и СМИ, которые пытаются заглушить голос правды.

Я думаю, что все специалисты при выражении своего профессионального мнения в первую очередь отдавать себе отчёт перед Всевышним и перед своей совестью. Лучше не говорить ничего, чем врать своему народу или мировому сообществу.

ПН: Насколько опасна оспа обезьян для республик постсоветского пространства с учётом предостережений ВОЗ? И почему нельзя использовать советскую вакцину против натуральной оспы, чтобы ликвидировать основу для этого заболевания в той же Африке?

Г.Г: Сразу скажу, что территория постсоветского пространства является беззащитной на данный момент, если разговор идёт об оспе обезьян. Смотрите, в 1958 году на XI Всемирной ассамблее Всемирной организации здравоохранения по предложению СССР была принята глобальная программа по борьбе с натуральной оспой. И после этого была введена плановая вакцинация во всех странах, в том числе и на территории Западного полушария, и там, где она наиболее была распространена – в странах Латинской Америки, Азии, Африки и на территории тогдашнего Советского Союза.

Благодаря этому предложению СССР оспа была ликвидирована в 1981 году в странах Латинской Америки, в 1975-м – в странах Азии, а в 1977-м в странах Африки. Последняя африканская вспышка была зафиксирована в 1977-м в Сомали, если не ошибаюсь. К началу 70-х в СССР оспа уже не регистрировалась благодаря плановой вакцинации, а в Европе были завозные случаи. Насколько я помню, все эти случаи приходились в основном с декабря по апрель, что совпадало с подобными вспышками в Азии, что даёт основания говорить, что в основном это заболевание завозилось из Азии.

И на каждый завозной случай там были локальные вспышки – от двух до пяти случаев местных регистрировалось из числа не привитых людей и привитых 7 – 10 лет назад. И что интересно, у привитых болезнь протекала летально. Эту эпидемиологическую особенность необходимо учесть при разработке плана мероприятий по борьбе как с натуральной, так и обезьяньей оспой.

В СССР оспа уже не регистрировалась в 1979 году, а глобальная комиссия ВОЗ по оспе подтвердила ликвидацию оспы в мире. С января 1980 года обязательная вакцинация против оспы была отменена на всей территории Советского Союза. В том же году XXXIII ассамблея Всемирной организации здравоохранения объявила о ликвидации оспы на земле.

После этого вирус хранился в 14 лабораториях, после чего было принято решение уменьшить их количество. К середине 80-х вирус сохранялся лишь в двух местах – на территории США в Центрe по контролю и профилактике заболеваний Атланты, штат Джорджия. И на территории СССР в научном центре вирусологии в Новосибирске.

То есть не трудно понять, что с 1980 года население СССР против натуральной оспы не прививалось, а значит оно восприимчиво как к натуральной оспе, так и оспе обезьян. Согласно статистике, естественная резистентность человека к натуральной оспе не превышает 12%, а в среднем от 5 до 7%. В остальных случаях степень восприимчивости различна.

Причём при отсутствии своевременной диагностики и должного лечения от 15 до 40% инфицированных погибает. Это зависит от того раньше диагностируют, когда помощь будет оказана и так далее. После заболевания формируется иммунитет, но не более чем на 10 лет. Но и в этом случае есть исключения потому что, например, даже если вакцинировать против натуральной оспы человека, у которого вторая группа крови (AII), то у него будет слабый иммунитет, а при заболеваемости высокая летальность.

ПН: Почему тогда не использовать ту же советскую вакцину против натуральной оспы и не провести снова массовую прививочную кампанию?

Г.Г: Есть эпидемиологические особенности, которые нужно учитывать, когда мы говорим о попытке использовать вакцину от натуральной оспы для профилактики обезьяньей оспы.

Во-первых, надо разобраться в ситуации по оспе обезьян в Африке. Hадо понять, каким именно вирусом обезьяньей оспы там вызваны вспышки обезьяньей оспы. Многие сегодня акцентируют внимание на ортопоксвирусе, который известен науке как возбудитель оспы обезьян, но никто не говорит о других поксвирусах, которые вызывают поражения, сходные с таковыми при оспе обезьян, но они мало исследованы. Я говорю о ятапоксвирусах, таких как вирус Тана, вирус Яба и ябаподобный вирус, которые еще ещё в 50-60-х годах прошлого века вызывали эпизоотии оспы среди обезьян и эпидемии оспы среди людей в Африке.

Эти вирусы известны и как возбудители обезьяньей оспы, но ни эксперты ВОЗ, ни российские эксперты, ни эксперты постсоветского пространства об этом не говорят. То есть мы должны зафиксировать, что помимо ортопоксвируса, так сказать классического возбудителя оспы обезьян, есть еще как минимум три ятапоксвируса, вызывающих инфекцию вызывающих у обезьян и людей инфекцию с поражениями известными как обезьянья оспа. Все они зооантропонозные или, как их сейчас на Западе называют, «реверс-зоонозные», то есть и могут передаваться от обезьян людям и наоборот.

Во-вторых, надо понять, естественные ли вспышки обезьяньей оспы на территории Африки, или инфекции кто-то помогает вспыхнуть? Думаю, понятно о ком и о чем идет речь.

И наконец, в-третьих, надо понять, защищает ли вакцина против натуральной оспы, ооспы обезьян, и насколько она защищает? Смотрите, все вирусы оспы родственные. И вирус натуральной оспы, и оспы обезьян, оспы коров, коз, свиней и другие. Но не факт, что вакцина от натуральной оспы защищает от оспы обезьян.

Сейчас много об этом говорят, но я думаю, что это заблуждение. Не знаю, как насчет защиты от ятапоксвирусов, но экспериментально было доказано, что применение вакцины против натуральной оспы не защищает против классического возбудителя обезьяньей оспы. Исходя из этого, я могу сказать, что применение вакцины против натуральной оспы в лучшем случае может обеспечить лёгкое течение заболевания обезьяньей оспы, вызванной ее классическим возбудителем.

Под легким течением следует понимать течение инфекции с редкой вариолоидной сыпью и температурой, без сыпи с температурой, или без сыпи и без температуры. Однако во всех этих случаях, человек будет оставаться латентным источником инфекции как минимум до двух месяцев. Человек с оспоподобной сыпью на лице – это как минимум сигнал для врачей для обследования, для диагностики и так далее.

Но когда у человека нет каких-либо видимых признаков, а он является носителем – это бомба замедленного действия. Он может быть вакцинирован и болеть в лёгкой форме и спокойно пройти через санитарный кордон других стран, не вызывая каких-либо подозрений и стать источником вспышки среди не вакцинированных.

Все перечисленные мною факторы должны учитываться при отработке методов ведения борьбы. Ну и, конечно, необходимо начать всестороннее изучение ятапоксвирусов и иx вовлеченность в эпидемиологический процесс оспы обезьян в Африке, чтобы двигаться в верном направлении

Буквально два месяца назад делегация Минздрава России была в Руанде, чтобы помочь с вопросом этой оспы обезьян и там провели тренинги, помощь предоставили, тесты отвезли. Я думаю, учитывая активность программы по снижению биологических угроз Пентагона в Руанде и вообще в этой части Африки, у российских учёных есть что сказать и у них должна быть информация относительно возбудителей инфекции. Надеюсь, что ни своё слово ещё скажут.

Продолжение следует