Пентагон: Войска отправляем, но за Украину воевать не будем

03.02.2022  09:09 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты намерены отправить в ряд европейских стран дополнительный воинский контингент.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Соединенные Штаты намерены отправить в ряд европейских стран дополнительный воинский контингент. Об этом, передает...

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«Президент Байден ясно дал понять: Соединенные Штаты отреагируют на растущую угрозу безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность Пятой статье [Устава НАТО] и коллективной обороне остается совершенно непоколебимой. В рамках этой приверженности и в качестве подготовки к ряду возможных вариантов развития событий Соединенные Штаты скоро отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — сказал Кирби.

По его словам, присутствие дополнительных сил не будет постоянным, хотя он не смог объяснить, сколько продлится пребывание.

«Кроме того, эти силы не будут воевать на Украине — они будут обеспечивать надежную оборону наших союзников по НАТО», — уточнил официальный представитель Пентагона.

Он рассказал, что эскадрон 2-го кавалерийского полка армии США, оснащенный бронемашинами Stryker, численностью порядка тысячи человек будет передислоцирован из Германии в Румынию.

Еще две тысячи военных будут переброшены из США в Польшу и Германию. В последнем случае речь идет об отправляемой в Польшу пехотной бригаде численностью около 1,7 тысячи военных из состава 82-й воздушно-десантной дивизии направится в Польшу. Еще 300 человек из 18-го воздушно-десантного корпуса будут передислоцированы в ФРГ.

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