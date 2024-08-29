Пентагон занялся модернизацией истребителей пятого поколения F-35. Цена вопроса – $5 млрд

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Пентагон сообщил о заключенном с компанией Lockheed Martin крупном подрядном договоре на общую сумму около $5 млрд для оказания ряда услуг по поддержке, модернизации а также программе разработок истребителей пятого поколения F-35.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны США, это самый крупный контракт американского правительства такого рода с тех пор, как был отработан предыдущий – на сумму $3,9 млрд. Кроме того, нынешний контракт имеет фиксированную цену, а также срок исполнения до сентября 2028 года.

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«По данному контракту закупаются тренировочные системы и дизайн-симуляции, разработка, интеграция, тестирование, производство, поставка, усовершенствование и техническое обслуживание воздушного судна F-35 Lightening II», — уточнили в Пентагоне.

По данным ведомства, второй по величине контракт стоимостью свыше $1 млрд включает в себя более широкий спектр услуг по предоставлению инженерной, технической, логистической, а также материальной поддержки истребителей.

Работа будет выполняться в Орландо, штат Флорида (60%); Форт-Уэрте, штат Техас (30%); и других различных местах в пределах и за пределами континентальной части США (10%).

О начале поставок истребителей F-35 пятого поколения. Lockheed Martin сообщила еще в середине июля. В заявлении уточнялось, что компания планирует поставить от 75 до 110 самолетов новой конфигурации во второй половине 2024 года, а также рассчитывает выпускать 156 самолетов в год в дальнейшем.