«Перамога» не прошла: в Белоруссии сорвана серия терактов

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Серия терактов была предотвращена в Белоруссии.

Об этом сообщает белорусское МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Было задержано несколько человек, которые собирались подорвать объекты гражданской инфраструктуры. Они добровольно регистрировались как участники плана «Перамога» на ТГ-канале организации беглых и изменивших присяге белорусских силовиков «Байпол», объявленной в Белоруссии террористической. Там им выдавали задания и инструкции.

Один из задержанных, работающий таксистом, рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1» о том, что готов был взорвать, что угодно, но ему поручили уничтожение релейной подстанции. Молодой человек рассчитывал получить за «работу» 500 долларов, которые собирался отдать матери.

Второй задержанный, студент, получил задание помогать оператору дрона, прибывающему из Польши. Его интересовали не столько деньги, сколько возможность уехать в Польшу, где он рассчитывал записаться в центр подготовки террористов с перспективой дальнейшей заброски в Белоруссию.

Все задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием.

«Белорусские правоохранители владеют оперативной информацией и замыслами наших противников Готовы максимально быстро, жестко, а главное эффективно отреагировать на любые проявления террористической и экстремистской угрозы», – заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

Люди из окружения самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской из «объединенного переходного кабинета» не раз публично похвалялись партизанским движением в Белоруссии, ведущих рельсовую войну и устраивающим другие диверсии. О реализации плана «Перамога» было объявлено больше двух месяцев назад.

Однако на прошлой неделе «Байпол» вдруг охватила паника. 14 октября (видимо в этот день и были задержаны горе-террористы). Руководитель террористической организации и член «объединенного комитета» Александр Азаров заявил, что «служителями режима Лукашенко создан фейковый канал и распространяется ложная информация о якобы запуске плана «Перамога».

«Будьте внимательны, следуйте инструкциям только от оригинального чат-бота «Перамога». Причины сегодняшнего вброса известна, режим опасается успешной реализации плана и пытается выявить его участников. Напоминаем, все участники анонимны и находятся в безопасности», – написал Азаров в своем ТГ-канале.

Белорусский политолог Александр Шпаковский предупреждает «змагаров», что специальные мероприятия «по разгрому бандитского подполья» будут продолжаться.

«Причём спецслужбы работают по заранее сформированным спискам. Степень проникновения в экстремистские структуры, штабы беглых путчистов довольно высокая. Рядовые граждане контртеррористических мероприятий даже не заметят. Разве только узнают из новостного потока», – написал Шпаковский.

Он связывает начало зачистки с моментом прибытия в Белоруссию российских войск в рамках формирования совместной группировки. По его информации спецслужбы Польши, Литвы, Украины из США готовили к этому моменту всплеск диверсионной активности.

Тележурналист Игорь Тур прогнозирует, что массовая зачистка пройдет среди безработных граждан.

«Если окажется, что теракты в Беларуси за каких 500$ готовили маргинализованные безработные… То всем тунеядцам в Беларуси завтра трындец от Лукашенко», – написал он.

Российский политолог Сергей Марков считает, что последние события ускорят вступления Белоруссии в СВО.

«Теракты готовились с территории Польши теми, кто воевал на Украине на стороне Киева. Это может привести к вступлению армии Белоруссии в военные действия на территории братской Украины», – написал Марков.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране введен режим повышенной террористической опасности.