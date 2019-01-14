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14.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Скандал, Украина, Церковь
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Перебежавший к раскольникам Драбинко прилюдно облажался

Бывший митрополит УПЦ Московского Патриархата Александр Драбинко, перебежавший в состав раскольнической «Стамбульской церкви Украины», во время службы по привычке вместо главы «СЦУ» филаретовца Епифания упомянул главу УПЦ МП Киевского митрополита Онуфрия.

Видеозапись с «казусом» Драбинко в своем блоге опубликовал протоиерей Андрей Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ней видно, как Драбинко вначале упомянул имя Онуфрия, но затем, осознав, что ошибся, произнес имя Епифания.

«Своими устами себя осудил, предатель!», – прокомментировал инцидент Новиков.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в центре Киева проводили молебен представители группировки УАПЦ, официально влившейся в новую церковную структуру. Однако на службе они упоминали не филаретовского ставленника Епифания, а старого главу своей группировки.

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