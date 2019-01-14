Перебежавший к раскольникам Драбинко прилюдно облажался
Бывший митрополит УПЦ Московского Патриархата Александр Драбинко, перебежавший в состав раскольнической «Стамбульской церкви Украины», во время службы по привычке вместо главы «СЦУ» филаретовца Епифания упомянул главу УПЦ МП Киевского митрополита Онуфрия.
Видеозапись с «казусом» Драбинко в своем блоге опубликовал протоиерей Андрей Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На ней видно, как Драбинко вначале упомянул имя Онуфрия, но затем, осознав, что ошибся, произнес имя Епифания.
«Своими устами себя осудил, предатель!», – прокомментировал инцидент Новиков.
Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в центре Киева проводили молебен представители группировки УАПЦ, официально влившейся в новую церковную структуру. Однако на службе они упоминали не филаретовского ставленника Епифания, а старого главу своей группировки.
Метки: Автокефалия, Александр Драбинко
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