Перебежавший к Зеленскому майданщик выдал компромат на Порошенко

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко позволил политику Виктору Медведчуку отдать украинский рынок дизельного топлива России. Об этом в ходе планерного заседания Верховной Рады заявил депутат Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел поговорить о влиянии олигархов на украинскую экономику, и в отдельности – о влиянии Виктора Медведчука на рынок, которым пользуемся все мы. Это рынок дизельного топлива. Вы знаете, что дизель – это топливо, которым пользуются миллионы семей, промышленные предприятия, «Укрзализныця», наша армия. И, на сегодняшний день, уже 40% импорта этого топлива осуществляется через структуры, связанные с Медведчуком.

Для этого они, за время правления Порошенко, прибрали к своим рукам ключевой актив, который у них есть – это дизельный трубопровод, который раньше принадлежал российским структурам, потом стал украинским. Но решением наших продажных судов его переоформили на швейцарскую фирму-прокладку.

А потом, в предчувствии смены власти, которая неминуемо произойдёт через 10 дней, связанные с Медведчуком структуры переоформили этот актив на белорусское предприятие «Нефтебитумный завод», которое зарегистрировано в одном из сёл Минской области», – сказал Лещенко.

«Что в этом интересного? То, что этот «Нефтебитумный завод», который теперь стал собственником ключевого актива, позволяющего контролировать рынок всего дизельного топлива в Украине, 3 месяца назад был снят с конкурса по приватизации «Центрэнерго» Украинским фондом государственного имущества. Потому что, оказывается, есть письмо СБУ, согласно которому предприятие «Нефтебитумный завод» контролируется Россией. СБУ официально предупредила об этом Фонд госимущества.

Но, несмотря на то, что есть такая позиция СБУ, что раньше Фонд госимущества запретил этому заводу покупать Центрэнерго, сейчас другой подконтрольный Порошенко орган – Антимонопольный комитет, разрешил переоформить на это предприятие нашу дизельную трубу. И таким образом мы, фактически, отдали в руки России весь рынок дизельного топлива в Украине.

И происходит это сейчас, во время правления Порошенко, который на всех трибунах рассказывает, что он является последним, кто защищает Украину от российской агрессии и российского влияния», – добавил депутат-майданщик.

Лещенко также упомянул о предыдущих скандалах, связанных с тесным сотрудничеством действующего президента с Москвой.

«Я уже не стану вспоминать о том, что он забывал включать в санкцинонные списки Роттенберга, предприятие которого, вместе с Фиртешом, контролирует рынок азотных удобрений в Украине. Я не буду вспоминать о том, что снимали санкции с Приднестровского металлургического завода, который находится под контролем семьи Алишера Усманова и его подельников», – резюмировал Лещенко.