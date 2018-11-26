26.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Культура, Политика, Россия, Украина
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Перебежавший на Украину российский актер теперь жалуется на нищету и несправедливость

Украинцы недостойны считать своим актера Алексея Горбунова, снимавшегося в России, но затем вернувшегося в Киев и поддержавшего Евромайдан.

Об этом в эфире 5 канала заявил воюющий в рядах украинских националистов на Донбассе бывший российский актер Анатолий Пашинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, в Киеве Горбунов нищенствует, в то время как за рубежом его «талант» востребован.

«Горбунов… не называйте его вашим, потому что не заслуживаете такого великого человека. Он во Франции снимается сейчас. Он здесь в нищете, с его образованием, с его потенциалом. Это предательство по отношению к нему, это ужасная несправедливость по отношению к нему. При этом, ваши Лораки, они офигенно себя чувствуют, эти потомственные Ступки, они офигенно себя всегда будут чувствовать. Это номенклатура, это уже чиновничество», – заявил Пашинин.

Ранее он заявил, что Украина, принимавшая участие в запусках кораблей в космос, сегодня откатилась  в прошлый век.

«ПолитНавигатор» также писал, что известный актер Алексей Горбунов, поддержавший Майдан и карательную операцию в Донбассе, перебравшийся в Киев и демонстративно отказавшийся от съемок в России, признался, что скучает по роскошной московской жизни и пятизвездочным отелям.

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