Перебежавший от Порошенко к Зеленскому депутат устроил пьяное ДТП и едва не убил итальянца

26.08.2021 13:43 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине разгорается очередной скандал: депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Трухин врезался в машину, в которой находился председатель Комитета арбитров Украинской футбольной лиги (УАФ) итальянец Лучано Лучи.

ДТП произошло в Дарницком районе Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам очевидцев, «Ауди», в которой находился депутат ехала со скоростью 200 километров в час.

«В машине Ауди находилось трое мужчин. Все пьяные. После наезда один человек был зажат сзади между сиденьем водителя. Сам водитель был в достаточно сильном алкогольном опьянении. Он попытался скрыться с места аварии, но его задержали», – приводит рассказ очевидцев портал «Центр новостей».

Также они утверждают, что за рулем был Трухин.

То, что Лучи попал в больницу, подтвердили на официальном сайте УАФ.

«23 августа в 15.45 в Дарницком районе г.. Киева произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Ford, в котором находились председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, его помощник Роман Лишень и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль. В результате ДТП Лучано Луче, Роман Лишень и водитель получили травмы различной степени тяжести. Лучано Луче и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц.

В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести», – рассказал председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

Ситуация тут же была использована соратниками экс-президента Петра Порошенко, в частности бывшим вице-премьером Павлом Розенко, который посвятил ДТП пост в своем «Твиттере».

«В дупель бухой нардеп от Слуги народа едва не убил в аварии председателя Комитета арбитров Украиной ассоциации футбола Лучано Лучи. Очередной алко-нарконавт от Слуг народа. Очередное молчание партии Слуга народа. Очередное молчание Зеленского», – написал Розенко.

Примечательно, что в 2015—2019 годах Трухин был депутатом Полтавского облсовета и входил во фракцию Блока Петра Порошенко «Солидарность».