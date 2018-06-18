18.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Перебежавший в Киев пропагандист признал, что украинцам по барабану НАТО и ЕС

Простому населению Украины не нужны ни НАТО, ни ЕС – членства в этих организациях требует лишь небольшая часть «политически активного» населения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский пропагандист Матвей Ганапольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В моем доме, где я квартиру снимаю, там консьержка. Вот ей эта Европа, ну вы понимаете, как-то. Украина состоит из разных людей. И люди в маленьких городах, селах и так далее – им эта Европа, ну, это не то, что мне. Для меня это принципиальный вопрос. Я нахожусь здесь, в Украине, потому что надеюсь, что Украина станет членом ЕС… Я хотел бы, чтобы страна, в которой я родился, вошла в цивилизованную группа стран ЕС и чтобы она была членом НАТО, чтобы навсегда вопрос ее безопасности был решен. Но для других людей…», – сказал Ганапольский, подчеркнув, что «консьержек» на Украине большинство.