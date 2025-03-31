Президент США Дональд Трамп кардинально изменил свою позицию в отношении России и Украины после избрания на второй срок, попросту «переобулся».

Об этом бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время первого срока Трамп предоставлял Украине системы «Джавелин», проводил совместные маневры с ВСУ, дал разрешение на уничтожение группировки «Вагнера» в Сирии, разместил американскую дивизию в Польше. А во время предвыборной кампании грозил ударами по Москве и направлением атомных подлодок к берегам России.

Но после своего повторного избрания Трамп применяет силу и выдвигает требования только к Украине, но ничего не предъявляет президенту РФ Владимиру Путину, восстанавливая дипломатические отношения с Россией и «предоставляя Кремлю уникальную возможность выставлять самые наглые требования». При этом на Ближнем Востоке американский президент ведет себя гораздо жестче.

«Украина никогда не имела США и уже потеряла их. Она потеряла не потому, что что-то сделала неправильно или допустила ошибку, или президент Зеленский не в том костюме приехал с Белый дом или сказал не те слова Трампу… по другим причинам. Потому что такое решение принял президент Трамп. И это произошло не тогда, когда президент Зеленский приехал в Вашингтон. Это произошло до того и без какого-то участия президента Зеленского. Я лично получил информацию о том, что администрация Трампа приняла решение прекратить поставки военной помощи Украине задолго до того, как было объявлено, что президент Зеленский собирается в Вашингтон. Решения о прекращении предоставления части информации, касающейся ударов по российской территории, было принято Трампом более чем месяц тому назад. Скорее всего, это произошло 12 февраля после разговора с Путиным. А принципиальное стратегическое изменение этой позиции, судя по всему, произошло еще в прошлом году. Что и получило отражение в публичной риторике об остановке боевых действий в течение 24 часов или рассказов о предоставлении Украине помощи на никогда не существовавшие 350 млрд долларов», – утверждал Илларионов.

Он прогнозирует, что Трамп и дальше будет выполнять любые требования Путина. Почему произошла такая перемена, иноагент не объяснил, лишь намекнул, что она может быть связана с надеждами на получение Нобелевской премии мира.

«И вот уже все сотрудники администрации обсуждают как само собой разумеющееся, какую часть территории они должны заставить Украину отдать Путину для того, чтобы поставить галочку под названием «великий миротворец» и получить соответствующую Нобелевскую премию, которая застила глаза и байденовской команде, хотевшей ее получить. Как квартирный вопрос испортил москвичей, так нобелевский вопрос испортил президентов США. Нобелевская премия Обамы сыграла злую шутку с американскими президентами. Теперь все они мечтают получить Нобелевскую премию, сдавая то одну страну, то другую», – негодовал Илларионов.

При этом он дал понять, что основная причина «переобувания» не в деньгах изобретателя динамита, но раскрывать ее не стал, заставив дать ответ Немырю. Украинская пропагандистка долго юлила, заявляя, что Трамп просто играет с Кремлем. Илларионов ее за это долго и нудно отчитывал. Когда же к началу третьего часа интервью Немыря уже умоляла раскрыть тайну, иноагент с особым садизмом предложил сделать паузу и встретиться еще раз.