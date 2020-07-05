Перебежчик из СБУ раскрыл тайну Киева

05.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев, получая от Запада деньги на развитие подразделений информационно-психологических операций, использует приобретённые мощности не только для ведения пропагандистской войны против России, но и для вброса фейков в пространства самих западных государств – с целью обелить режим в Киеве и продолжать получать денежную поддержку.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские информационные операции в отношении стран Запада мы можем поделить на две большие группы. С одной стороны, они преследовали цели создать позитивный имидж Украины в глазах Запада – общественности, органов власти, и так далее. Второе – это очернение России и республик Донбасса.

И для достижения целей в рамках этих двух направлений в рамках информационных операций, не гнушались любыми способами – от мягкой дипломатии до откровенной дезинформации, создания фейков, и того, что мы называем специальными информационными операциями или акциями.

Здесь парадокс только в том, что это финансируется странами Запада. Они выделяют деньги на развитие украинских силовых структур, и в том числе подразделений информационно-психологических операций. И получается, что на деньги Запада Украина ведёт информационные операции против Запада», – сказал Прозоров.