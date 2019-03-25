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25.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политические убийства, СБУ, Украина
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Перебежчик из СБУ рассказал, кто убивал командиров ЛДНР

В украинских спецслужбах работают специальные подразделения информационно-психологических операций для внедрения мнений о том, что совершаемые СБУ убийства лидеров ЛДНР – это результаты внутренних разборок.

Об этом во время конференции рассказал бывший сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря про преступления Украины в районе проведения «АТО», невозможно не упомянуть такую тему как теракты и диверсии на территории ДНР и ЛНР. Я действительно с удивлением узнал, что в российском информационном сообществе имеет широкое хождение версия о том, что многих лидеров, боевых командиров ДНР и ЛНР ликвидировали свои в ходе внутренних разборок», – отметил экс-СБУшник.

«Я хочу вас заверить, что это не так. Их ликвидация – это действия спецслужб Украины, а мысль о том, что это внутренние разборки, внушается подразделениями информационно-психологических операций СБУ, ВСУ. В частности, СБУ проводит такую операцию как «Пауки в банке», которая направлена на дискредитацию руководителей силовых структур ДНР и ЛНР», – заявил Прозоров.

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