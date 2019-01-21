Перебежчик из УПЦ приплел к томосу Ярослава Мудрого

21.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская православная церковь стремилась обрести автокефалию ещё во времена Древнерусского государства.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил перебежавший к раскольникам бывший митрополит УПЦ МП Александр Драбинко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытки автокефалии Украинской православной церкви начинались ещё с Ярослава Мудрого, который хотел поставить Иллариона Русина, попытки были при Петре Могиле – автономизация Украинской церкви, в которой был экзархом константинопольский патриарх. Давайте говорить о том, что киевское духовенство было категорически против того, что ущемляются права киевского митрополита и что он будет святиться в Москве.

Попытки автокефалии были в 20-х годах прошлого столетия, попытки были во времена, когда польская церковь получила свою автокефалию, и когда Украина была оккупирована немцами, было возрождение автономной церкви, которая позже ушла и осталась в Америке. Попытки были в 88-89 годах когда Димитрий Ярема, Павло Пашуля пробовали возобновить этот процесс», – сказал Драбинко.

«То есть говорить о каком-то отдельном сегменте в 25 лет, за которые мы преодолели раскол – нет, у нас история. Правильно было сказано на днях: «Ещё кто кому мать». Киев – мать городов русских, об этом свидетельствует летопись», – добавил перебежчик.