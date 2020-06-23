Перебежчик Киселев подавлен: Либералам ничего не светит в России

23.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Либералы в России имеют максимальный рейтинг в 20% поддержки электората, поэтому они вряд ли когда-нибудь смогут прийти к власти.

Об этом в эфире телеканала «Дождь» заявил бежавший из России пропагандист-либерал Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Киселев ответил на возможность своего возвращения с Украины, где он живет и работает с 2008 года.

«Давайте не будем обсуждать какие-то сюжеты из области политической фантастики. Я не думаю, что либералы придут к власти в России когда-либо. В истории многих демократических стран часто бывало такое, что сменялись левые и правые, а либералы всегда оставались в оппозиции. Вспомним ФРГ – там у власти были либо правые, ХДС-ХСС, либо СДПГ. Иногда в коалиции и с теми, и с другими младшими партнерами выступала эта самая Либеральная свободная демократическая партия Германии. Электорат либеральных сил в России составляет не более 20%, поэтому едва ли мы когда-нибудь увидим либералов у

власти в Российской Федерации.

Я живу и работаю в Украине сейчас. Я, знаете, здесь не пересиживаю в ожидании перемен в России, я здесь всерьез и надолго, вполне допускаю, что навсегда», – заявил Киселев.

Он подчеркнул, что за 12 лет так и не получил украинского гражданства, хоть и имеет на это основания.

Напомним, в 2016-м году ФСБ возбудила в отношении Киселева уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Силовики также провели обыск в квартире его тещи, где прописан Киселев.