Перебежчик Пономарев мечтает взять власть и «вернуть» Крым Украине

10.07.2020, Киев, Максим Карпенко

«Вернуть» Крым Украине можно только в том случае, если президент России Владимир Путин перестанет руководить страной. Поэтому в обозримой перспективе говорить об этом не имеет смысла.

Об этом в интервью киевской журналистке Алесе Бацман (жене скандального редактора Дмитрия Гордона) заявил беглый российский либерал, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом, Пономарев подчеркнул, что после Путина руководителем России может быть не менее жесткий человек.

«Крым [вернуть] в краткосрочной перспективе – нет, не вижу [перспектив]. Для того, чтобы вернуть Крым, нужно убрать Путина от власти в России. Это, на мой взгляд, единственный способ этого добиться. Это условие недостаточное, но необходимое. Собственно, после этого и начнется какой-то процесс, может быть. А может, и не начнется – в зависимости от того, кто придет к власти», – заявил Пономарев.

Он также пообещал, что в случае своего прихода ко власти в России запустил бы процесс «возврата» Крыма, но и в этом случае он был бы небыстрым.

«Ты меня спросишь, чей Крым, я скажу украинский, ты меня спросишь, надо ли его отдать, я говорю, надо его отдать, ты меня спросишь, будешь ли ты его отдавать, находясь у власти в России, буду отдавать, находясь у власти в России. Произойдет ли это на следующий день после того, как я приду к власти? Я скажу: нет, это непростой вопрос, и это не произойдет на следующий день, как я приду к власти.

Причина очень простая – любой человек, находящийся у власти в России, должен быть прежде всего заинтересован в том, чтобы эту власть не потерять для того, чтобы не потерять Россию. Украина очень важна, близка и так далее, мы переживаем, сочувствуем и все прочее, но это другая страна. И прежде всего, необходимо решить внутрироссийскую проблему… Конечно, это преступление, которое было совершено, связанное с аннексией Крыма, но россиянам надо еще это объяснить и это процесс, – говорит беглый политик.