Перебежчик Пономарев сообщил плохие новости для Украины

06.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сейчас в МВФ за траншами стоит колоссальная очередь из ста государств мира, причем среди них Украина далеко не самый идеальный переговорщик.

Об этом по видеосвязи из США в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил бежавший из России экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство рассчитывает на то, что оно получит от МВФ 8 миллиардов, но у меня есть на это большие сомнения. То есть мы, скорее всего, получим обещание 8 миллиардов, но вряд ли мы получим деньги. Потому что сейчас в МВФ колоссальная очередь из ста государств мира, которые хотят того же самого. Денежный ресурс МВФ не бесконечен, Украина далеко не идеально себя ведёт и достаточно тяжёлый переговорщик, там есть более покладистые претенденты на эти деньги.

Учитывая, что большой процент долгового портфеля Украины – это достаточно дорогие заимствования, то я как раз бы занялся тем, что реструктурировал бы их, а украинским предприятиям, которые были заёмщиками, наоборот дал бы льготные кредиты на расширение производственных программ. Таким образом они бы не пострадали от реструктуризации, но появились бы в экономике живые деньги, направленные на производственное развитие, и это бы уменьшило объём долговой нагрузки на госбюджет на будущее и могло бы быть тем самым какими-то осмысленными действиями», – заявил Пономарёв.

«Я боюсь, что то, что мы увидим сейчас, только загонит ситуацию в более тяжёлое положение, увеличит и долговую нагрузку на Украину, и промышленность будет чувствовать себя ещё хуже, чем она себя чувствовала последний год, когда укреплялась гривна», – добавил экс-депутат.