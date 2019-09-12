Перебежчик Пономарев: «В Москве будут стрелять в полицейских»

12.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Российская власть, привлекая к уголовной ответственности майданщиков за нападения на полицейских, пытается избежать в Москве повторения украинских событий.

Об этом в колонке для сайта «Апостроф» пишет беглый депутат Госдумы Илья Пономарев, получивший на Украине гражданство.

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«Хотят заранее поставить барьер для сопротивления сотрудникам полиции – сначала прикоснулся, потом ударил кулаком, а потом и арматурой. В Украине изначально не было такого жесткого барьера. В России правоохранители наблюдают за митингами с помощью дронов, на улицах расположены камеры с высоким разрешением для того, чтобы опознать личность. Есть запрет носить шарф, нельзя на время митинга натянуть балаклаву. Но такими действиями власть добьется того, что люди просто начнут напрямую стрелять в полицейских», – пишет Пономаерв.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Пономарев призвал готовить вооруженный Майдан в РФ