12.09.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Криминал, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Перебежчик Пономарев: «В Москве будут стрелять в полицейских»

Российская власть, привлекая к уголовной ответственности майданщиков за нападения на полицейских, пытается избежать в Москве повторения украинских событий.

Об этом в колонке для сайта «Апостроф» пишет беглый депутат Госдумы Илья Пономарев, получивший на Украине гражданство.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хотят заранее поставить барьер для сопротивления сотрудникам полиции – сначала прикоснулся, потом ударил кулаком, а потом и арматурой. В Украине изначально не было такого жесткого барьера. В России правоохранители наблюдают за митингами с помощью дронов, на улицах расположены камеры с высоким разрешением для того, чтобы опознать личность. Есть запрет носить шарф, нельзя на время митинга натянуть балаклаву. Но такими действиями власть добьется того, что люди просто начнут напрямую стрелять в полицейских», – пишет Пономаерв.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Пономарев призвал готовить вооруженный Майдан в РФ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть