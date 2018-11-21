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21.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина
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Перебежчик Пономарев жалуется, что НАТО не хочет связываться с Россией

Осуждение действий России в Азовском море со стороны ЕС не окажет эффекта, поскольку противостоять России можно только с помощью военной силы.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, скрывающийся на Украине за растрату государственных средств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агрессору можно противостоять только военной силой. Военной силы у ЕС в данный момент нет. Есть военная сила у НАТО, небольшая – у отдельных государств.
Тот же вопрос – относительно Азовского моря. Ну, хорошо, в очередной раз все высказали глубокую обеспокоенность и озабоченность. Что дальше? Я считаю, что есть только один способ это прекращать – поднимать вопрос о каком-то военном участии, тех же самых судов НАТО у входа в Азовское море – там международные территориальные воды. Соответственно, там могут размещаться вооруженные силы. Но этого никто не хочет потому что никто не хочет связываться с Россией», – сказал Пономарев.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Пономарёв призвал готовить вооруженный Майдан в РФ

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