«Перебить хребет России»: Зеленский и Данилов сделали крайне воинственные заявления

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Новости Украины

Украина не пойдет на какой-либо компромисс с Россией.

Об этом в своем Twitter написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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«Только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет русскому «колосу на глиняных ногах», – написал Данилов.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил больше похожие на ультиматум условия, на которых Киев готов говорить с РФ.

По его словам, которые цитирует Суспільне, переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров во Львове сказал, что «сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверяет, что во время трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Реджепа Таипа Эрдогана и Антониу Гутерреша речь не шла о склонении к любым уступкам в пользу России.