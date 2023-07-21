«Перебить пуповину с Россией» – полковник запаса об ударе по Крымскому мосту

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Пока существует киевское государство, покоя Крымскому мосту в частности и полуострову в целом – никогда не будет.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спутники наши присматривают? Присматривают. Авиация дежурная присматривает? Присматривает. Это то, что касается воздуха. На воде работают корабли, в том числе противодиверсионные катера. По обеим сторонам Крымского моста работает Росгвардия. Непосредственно на мосту наблюдательные посты выставлены. Под водой работают боевые пловцы, и более того, боевые дельфины, тоже обучали. Мы там поставили огромную систему, нам это рассказывали, и несмотря на всё это гигантское хозяйство, которое, казалось бы, должно было бы исключить любое нападение, тем не менее, враг воспользовался дырами в защите Крымского моста и атаковал этими беспилотниками», – возмутился эксперт.

«Вообще, крымское направление – это для Киева такая зудящая боль, рана, которую он постоянно расчёсывает. Крымский мост – это пуповина, которая, ещё раз, – связывает Россию с Крымом. Я бы даже сказал – это символ новой России, которая собирает свои исторические земли. Киеву принципиально важно бить по этой пуповине, по этому символу бить, издеваться над россиянами, ну и естественно показывать свои возможности. Да, это досадно. Почему удалась террористическая атака на Крым? Потому что мы позволили противнику использовать какие-то наши слабости в охране моста, и потому противник нанёс такой удар», – констатировал Баранец.