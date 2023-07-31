«Переборщила»: даже соросята считают, что Санду должна назначить башкана Гагаузии членом правительства

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Президент Молдовы должна подписать указ о назначении башкана Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство РМ.

Об этом заявил молдавский политолог Игорь Боцан, активный сторонник Майи Санду, в эфире программы «Альтернатива» на провластном телеканале TV8,

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«Исходя из законодательной базы, президент должна подписать указ о назначении госпожи Гуцул членом правительства. Я не понимаю, почему до сих пор этого не было сделано, но я полагаю, что это – своеобразная интерпретация решения Конституционного суда», – заявил эксперт.

Боцан считает, что Майя Санду должна подписать указ.

«Это мое личное мнение, потому что, я считаю, что лучше для центральной власти стремиться к нормализации отношений с Комратом», – подчеркнул политолог.

Возглавляемая Боцаном Ассоциация демократического участия «ADEPT» получает финансирование от американского правительственного агентства по международному сотрудничеству USAID, фондов Сороса, Аденауэра, Эберта и других внешних структур. В ходе выборов 2020-2021 годов Боцан был активным сторонником Санду.

Тем не менее, Боцан выступает за диалог с властями Гагаузии. В ноябре 2022 года Боцан и другие сотрудники ADEPT провели встречу с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым и рядом депутатов НСГ.

Заявление Боцана в телеэфире может свидетельствовать как об увеличившемся расколе в группе поддержки Санду, так и о стратегии Госдепа США задействовать «доброго полицейского» в процессе давления на Гагаузию с целью вынудить автономию отказаться от сотрудничества с Россией.