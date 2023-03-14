«Перебрасываются все виды техники» – в Новороссии сигнализируют о подготовке масштабного наступления ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В направлении Запорожья Киев начал переброску военной авиации.

Самолеты режиму Зеленского предоставили бывшие страны-участницы Варшавского договора, ныне входящие в блок НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Могу отметить, что в последние время у противника появилось большое количество авиации. Этого долгое время не было», – сообщил в эфире телеканала «Крым 24» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что авиация передана из стран членов НАТО. Также есть вертолёты, которые угнаны из Афганистана во время смены власти. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» пояснил, для чего Киев принял такое решение.

«Предполагаю, что данная переброска связана с сокращением подлетного времени. Украинское командование планирует проводить боевые действия в Запорожье с применением авиации. Украине поставили старые советские самолеты из стран бывшего Варшавского договора», – уточнил Марочко и добавил, что ВСУ получили партию боеприпасов от стран Запада.

Поэтому украинский воздушный флот активизировался. В тоже время танки Leopard 2, которые стали жупелом киевского режима, на линии боевого соприкосновения пока не замечены. Но это не значит, что техника еще не поступила на Украину.

«С изменением погодных условий изменился характер действий противника, – рассказал Марочко в эфире «Первого канала». – Прежде всего, повылазили так называемые диверсионно-разведывательные группы. На Сватово-Кременном участке работают по 5-7 человек, беспилотные летательные аппараты пытаются выявить скопление нашей техники и личного состава. Ну и естественно, ведут корректировку артиллерийского огня. Также мы отмечаем, что южнее Кременной сейчас идёт активная фаза минирования берегов реки Северский Донец. Противник опасается, что мы переправимся через реку на некоторых участках, поэтому полосу минирования делает порядка 10 метров и с шагом около 3 метров. Это довольно-таки плотное минирование… Также наши разведорганы фиксируют прибытие в населённый пункт Константиновка грузов с большим количеством экипировки, амуниции, средств связи. Разгрузка происходит прямо с машины на машину, и многие машины убывают в район Часов Яра. Многие как раз говорят о том, что там идёт накопление сил и средств противника. Как раз сегодня Украина отмечает так называемый день добровольца. Все мы с вами обсуждали неоднократно как призывают этих добровольцев в украинскую армию. Поэтому сейчас многие на линии боевого соприкосновения, получая поздравления Залужного, воспринимают в принципе, как издевательство, потому что в украинской армии уже практически не существует добровольцев, только мобилизованные, которых отлавливают буквально, как бешеных животных».