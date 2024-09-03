Перебравшаяся в Хорватию рок-звезда получает угрозы за югославский флаг на концерте

Проживающий в Хорватии один из вокалистов популярной в годы Югославии рок-групп Bijelo Dugme бошняк Ален Исламович стал получать угрозы от многочисленных местных праворадикалов и «ветеранов». Последние возбудились на то, что во время концерта в хорватском Сплите певец исполнил один из золотых хитов своего репертуара прошлых лет «Плюнь и пой, моя Югославия» на фоне флага уничтоженной страны.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», концерт Bijelo Dugme в Сплите прошел с аншлагом, собрав 15 тысяч зрителей, а когда Исламович запел свой хит «Плюнь и пой, моя Югославия», зал встретил песню бурными аплодисментами, и зрители начали хором подпевать любимой песне. Несмотря на это ряд хорватских изданий впоследствии написали, что якобы ползала песню освистали, что легко опровергается записями с концерта.

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Тем не менее «Содружество загребских добровольцев Вуковара», собравшее ветеранов нацбатов 90-х, оккупировавших этот некогда сербский город, подала заявление в Прокуратуру Республики Хорватия на организаторов и других лиц, ответственных за проведение этого концерта. В качестве причины названа пропаганда коммунистических символов и идеологии в песне «Плюнь и пой, моя Югославия», которые «пропагандировали осужденную коммунистическую идеологию и ее символы, а также несостоявшийся государственный проект, политика которого несет ответственность за ужасные преступления, совершенные во время сербско-черногорской агрессии и агрессии ЮНА против Хорватии».

Податели иска потребовали признать певца персоной нежелательной в их стране. По словам самого Исламовича, который с семьёй уже много лет живет в Хорватии, ему поступают ужасные угрозы.

«Они переступают все человеческие рамки и приносят чувство тревоги в мою семью. Правильным адресом для требования объяснений является (лидер группы) Горан Брегович и все те, кто был на концерте в Сплите – от 12 до 15 тысяч человек. Угрозы и проклятия, как национальные, так и шовинистические могут не проходить через электронный фильтр, но я их все равно собираю, пусть найдутся адресаты, если, не дай Бог, что-то произойдет», – отметил певец.