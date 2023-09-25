Перебравшийся в Крым киевский политолог усомнился в необходимости национализации

Решение властей Крыма национализировать собственность украинских олигархов, недружественных России, тактически абсолютно верное и соответствует сиюминутным интересам. Но стратегически – это якобы не правильно, поскольку Россия выступает чуть ли не единственным государством в мире, где гарантированы три базовых условия для развития личности – ценность семьи, частной собственности и социально ориентированное государство.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал киевский политический консультант, публицист и политтехнолог, перебравшийся после Майдана в Крым Дмитрий Выдрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения тактики, с точки зрения сиюминутных, может быть, журналистских интересов, конечно, очень выигрышно, очень зрелищно забрать собственность. И во многих случаях эта собственность работает, наверное, против интересов России. По крайней мере, с точки зрения финансового интереса, какие-то деньги, может быть, от этой собственности, либо от сдачи этой собственности, либо эксплуатации – уходят на другую сторону, «за ленточку», используются для снаряжения, обмундирования и так далее. И поэтому с этой точки зрения, безусловно, выигрышно, эффектно, даже необходимо забрать, национализировать, поставить крест и найти нового владельца. Хотя, собственность национализирована, и он уже найден – это государство в лице, видимо, либо муниципалитета, либо региональных властей или центральных. Но здесь есть ещё стратегический срез. И, честно говоря, в моём сознании сталкиваются интересы тактики и интересы стратегии», – рассуждал он.

Выдрин привел в прием историю, когда в Израиле был разоблачён советский разведчик, и отсидев 10 лет в тюрьме, он вышел на свободу и продолжил жить в этой стране, поскольку имел собственность.

«Мастерская или кафе, я уже не помню. Я говорю: «так он же враг страны! Надо было забрать». На что получил ответ – забрать по закону мы не могли, потому что всё было безупречно юридически оформлено. Понимая, что это собственность врага, ярого врага, доказанного врага – они не смогли забрать. Отталкиваясь от этой истории, сейчас у меня были в Москве диалоги с моими коллегами. И мы говорили о том, как в интересах тактики и стратегии Россия должна сегодня делать то-то или то-то. И вот, с точки зрения стратегии, не все знают, и я в том числе, что лучше для России. Я недавно делал для себя ретроспективу книг, которые я когда-то прочитал и забыл, а потом заново вспомнил. И вот мне пришла на ум давняя прочитанная история, по сути, манифест забытого сейчас Фридриха Энгельса, который перед смертью написал книгу, где он пытался представить главную мысль для себя и ушедшего намного раньше Маркса. И книга называлась «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И он в этой книге доказал, что как бы он ни относился, а он очень плохо относился, несмотря на то, что сам был фабрикантом, к частной собственности, что нет лучших инструментов для воспитания личности, чем семья, частная собственность, начиная от личной собственности, кончая разными видами частной собственности, и государства», – пояснил политтехнолог.

По его словам, сейчас на планете осталось только одно государство, которое полноценно защищает и семью, и частную собственность во всех её видах, и государство – это Россия.

«И поэтому стратегически Россия проиграть не может ни при каких раскладах, даже если весь мир ополчится против России, даже если против России будет создана какая-то мегапланетарная коалиция, что бывало, и ещё, наверное, будет. Россия выиграет, потому что эти базовые институты настолько сильно проросли в генетике людей, в истории, через многотысячелетнюю культуру, что всегда они будут для людей приоритетны. Всегда человек будет интуитивно, невзирая ни на какие там, может быть, новации – воспитательные, образовательные, культурологические – всегда будет хотеть и желать здоровую семью, всегда он будет мечтать о какой-то собственности и всегда будет мечтать жить в государстве, которое защищает его интересы, границы безопасности и так далее. Так вот, у меня ощущение, что сегодня на планете в полном смысле только Россия защищает все эти базовые институты, которые генетические родственные нам на протяжении тысячелетий», – заверил Выдрин.