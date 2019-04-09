Переброшенные в Донбасс националисты сразу отметились военными преступлениями

09.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Переброшенные из глубины страны в зону «ООС», с целью недопущения массовых беспорядков в преддверии второго тура президентских выборов, украинские националисты сразу начали обстрел гражданских объектов в Донецкой Народной Республике.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, военно-политическое руководство продолжает предпринимать шаги по недопущению обострения социальной обстановки в государстве.

«Одной из реальных угроз, которая может ощутимо повлиять на послевыборную ситуацию, являются вооружённые националистические бандформирования. Руководство страны, всерьёз обеспокоенное неутешительными прогнозами по реальной эскалации напряжённости в стране, пытается устранить данную угрозу путём вывода националистов из глубины страны в Донбасс», – сообщил Даниил Безсонов.

Вслед за подразделениями полка «Азов», по его информации, в зону ответственности 53-й механизированной бригады на Горловском направлении отмечено прибытие штурмового батальона «Айдар».

«С целью зарекомендовать себя в качестве «настоящих воинов» и демонстрации своих «подвигов», с первых дней своего нахождения на передовой «айдаровцы» уже отметились рядом преступлений против мирных граждан. Вчера, в результате обстрела населённого пункта Зайцево ранения получила женщина, а сегодня ночью националисты открыли огонь из БМП по населённому пункту Гольмовский», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что в результате обстрела повреждена линия электропередач, обесточена 21 трансформаторная подстанция и 4 котельные. Без электроэнергии остаются 3 тысячи мирных жителей. Также зафиксировано повреждение одного домостроения.