Украина нервничает: В Крым продолжают идти новые эшелоны с артиллерией и бронетехникой

08.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

На Крымском мосту зафиксировали очередную колонну военной техники, которая направлялась с материковой части России на полуостров.

Как сообщают очевидцы, на железнодорожных платформах передвигалось более двадцати единиц техники, среди которых гаубицы, грузовики, бронемашины и так далее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это же не первый случай, когда переброска войск в Крым попала в объективы. В Минобороны РФ заявили, что передислокация происходит в рамках плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа. При этом, на Украине это считают символом грядущего наступления российской армии с территории Крыма.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что эти предположения вызывают не более, чем улыбку.

«Сейчас проводится проверка боеготовности наших Вооруженных сил, воинские части передислоцируются, проводят боевые стрельбы, боевое развертывание, слаживание. Делается то, что необходимо, в соответствии с планами российского Генерального штаба. А интерпретации Украины нас, мягко говоря, мало интересуют с той точки зрения, что на своей территории мы будем осуществлять переброску войск, их передислокацию в соответствии с тем, как это необходимо для наших задач и целей.

Мнение Украины здесь не играет абсолютно никакой роли. Что касается коллективного психоза на этот счет, то он длится уже в последние несколько десятилетий и с каждым годом все усугубляется. Это проблемы Украины, нас они не интересуют абсолютно. Нас интересует своя безопасность и безопасность ДНР и ЛНР. А напряжение Украины – дурак думкой богатеет. Это их проблемы», – заявил Коротченко.