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Украина может потерять зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот», которые сейчас запрашивает у США, если разместит их в Харькове.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению Рустамзаде, «Пэтриоты» в Харькове могут стать жертвой комбинированной атаки со стороны России.

«Если вы сможете сберечь эти «Пэтриоты»… Дело в том, что, когда «Пэтриот» работает в Киеве, есть кольцо охраны и если даже на него полетит 50 «Шахедов», они сбиваются по дороге, и «Пэтриот» делают свою работу, работают против баллистики. В Харькове это будет сложнее, там 20-30 километров. Если запустить комбинированный удар: 20-30 «Шахедов», 10 крылатых ракет и две баллистические, то можно этот «Пэтриот» потерять», – рассуждал Рустамзаде.