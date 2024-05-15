Переброска в Харьков загубит последние «Пэтриоты» – азербайджанский эксперт расстроил украинцев

Анатолий Лапин.  
15.05.2024 16:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 913
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может потерять зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот», которые сейчас запрашивает у США, если разместит их в Харькове.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Украина может потерять зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот», которые сейчас запрашивает у США, если разместит их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Рустамзаде, «Пэтриоты» в Харькове могут стать жертвой комбинированной атаки со стороны России.

«Если вы сможете сберечь эти «Пэтриоты»…  Дело в том, что, когда «Пэтриот» работает в Киеве, есть кольцо охраны и если даже на него полетит 50 «Шахедов», они сбиваются по дороге, и «Пэтриот» делают свою работу, работают против баллистики. В Харькове это будет сложнее, там 20-30 километров. Если запустить комбинированный удар: 20-30 «Шахедов», 10 крылатых ракет и две баллистические, то можно этот «Пэтриот» потерять», – рассуждал Рустамзаде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть