Перечить Трампу боязно. Дания и Британия анонсировали учения против России и Китая

Анатолий Лапин.  
22.01.2026 10:40
  (Мск) , Копенгаген
Просмотров: 318
 
Арктика, Великобритания, Дания, Дзен, Россия, США


На фоне американских угроз по захвату Гренландии, датчане и британцы договорились о проведении учений НАТО, однако их целью будет «сдержать Россию и Китай».

Об этом на брифинге по итогам встречи с министром обороны Дании заявил глава британского оборонного ведомства Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне американских угроз по захвату Гренландии, датчане и британцы договорились о проведении учений...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В конце этого года пройдут учения «Lion Protector» в акватории Балтийского моря, Северной Атлантики и Арктики.

Мы увидим сотни военнослужащих, кораблей, самолёты, беспилотники, развёрнутые на крайнем Севере для сдерживания угроз и поддержки союзников.

В условиях нынешней неопределённости мы не должны забывать, кто наши противники и кто наши союзники…

Это будут очень важные учения, и они являются частью стратегии НАТО по реагированию на растущие угрозы со стороны России, на растущий интерес Китая и на то, что крайний Север становится всё более доступным, в условиях изменения климата Арктика всё чаще становится зоной соперничества, в которой мы при поддержке НАТО и США будем укреплять безопасность и сдерживание в будущем», — заявил Хили.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить