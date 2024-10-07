Перед арестом Дуров жил в одном отеле с «большими начальниками» из Москвы
Владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров был в Азербайджане в августе одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и останавливался в том же отеле «Си Бриз», что и высокопоставленные члены российской делегации.
Об этом в интервью гражданке Израиля и скандальной блогерке Ксении Собчак рассказал владелец «Си Бриз» Эмин Агаларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Что здесь делал Дуров? Он приехал ознакомиться с Азербайджаном, с Баку. Я знаю, что он был даже в районах, на новых территориях в Карабахе. Он ездил, смотрел всю страну», – сказал Агаларов.
Он отказался отвечать на вопрос, принимал ли Дурова президент Азербайджана Ильхам Алиев, но считает одновременный приезд в страну бизнесмена и президента РФ простым совпадением.
«У нас даже в рамках делегации Владимира Владимировича Путина многие большие начальники тоже оставались в «Си Бризе», – добавил Агаларов.
По данным «Базы», за несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили Путину организовать встречу с главой «Телеграма» Павлом Дуровым, но Путин отказался.
Азербайджанские инсайдеры утверждали, что Дуров был приглашен в резиденцию президента Алиева, когда там находился Путин.
Из Баку Дуров полетел в Париж, где был арестован.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.