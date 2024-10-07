Перед арестом Дуров жил в одном отеле с «большими начальниками» из Москвы

Елена Острякова.  
07.10.2024 23:30
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Соцсети, Судебный произвол, Франция


Владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров был в Азербайджане в августе одновременно с президентом РФ Владимиром Путиным и останавливался в том же отеле «Си Бриз», что и высокопоставленные члены российской делегации.

Об этом в интервью гражданке Израиля и скандальной блогерке Ксении Собчак рассказал владелец «Си Бриз» Эмин Агаларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров был в Азербайджане в августе одновременно с президентом РФ...

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«Что здесь делал Дуров? Он приехал ознакомиться с Азербайджаном, с Баку. Я знаю, что он был даже в районах, на новых территориях в Карабахе. Он ездил, смотрел всю страну», – сказал Агаларов.

Он отказался отвечать на вопрос, принимал ли Дурова президент Азербайджана Ильхам Алиев, но считает одновременный приезд в страну бизнесмена и президента РФ простым совпадением.

«У нас даже в рамках делегации Владимира Владимировича Путина многие большие начальники тоже оставались в «Си Бризе», – добавил Агаларов.

По данным «Базы», за несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили Путину организовать встречу с главой «Телеграма» Павлом Дуровым, но Путин отказался.

Азербайджанские инсайдеры утверждали, что Дуров был приглашен в резиденцию президента Алиева, когда там находился Путин.

Из Баку Дуров полетел в Париж, где был арестован.

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