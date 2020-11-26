26.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, МВФ, Политика, Украина
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Перед ликвидацией Украины ее хотят дограбить – Лукаш


Несмотря на то, что украинские гастарбайтеры переводят на родину на порядок большие суммы, чем МВФ даёт в кредит, Киев продолжает выполнять гибельные требования западных «партнёров».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство Украина за сентябрь получила от гастарбайтеров больше одного миллиарда долларов перечислений, один миллиард долларов за один календарный месяц. При этом за один календарный год мы получили от МВФ два миллиарда долларов.

В 2020 году, который ещё не закончился, мы получили от гастарбайтеров почти девять миллиардов долларов, когда я всё это говорю, пожалуйста, вспоминайте значение слова «инвестор». По данным Всемирного банка и Национального банка Украины за 2019 год Украина получила 12-15 миллиардов долларов от гастарбайтеров.

Сравниваем цифры 12 и 2, и спрашиваем себя, что нам рассказывают про сотрудничество с МВФ, которое «Даёт возможность заключения других соглашений, развитие производство, вливание инвестиций, молочные реки и кисельные берега, светлое будущее, где на Марсе будут яблони цвести». Это же абсолютна и очевидная ложь, эта МВФ-зависимость, ведёт к ликвидации государства Украина. Только сначала актив нужно дограбить и именно это происходит», – отметила Лукаш.


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