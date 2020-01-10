Перед новым президентом Хорватии ребром поставили вопрос о памяти Броз Тито

10.01.2020, Москва, Елена Острякова

Дискуссия о том, вернет ли новый президент Зоран Милованович в свой кабинет бюст лидера советской Югославии Иосифа Броз Тито, разгорелась в Хорватии.

Об этом сообщает BalkanPlus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бюст Тито и еще 100 предметов, связанные с историей Югославии, удалила из президентского дворца на улице Пантовчак в Загребе предшественница Миловановича Колинда Грабарь Китарович в 2015 году. Этот поступок тогда сильно критиковали и называли «уступкой неофашистам».

«Пантовчак – это не музей. Я не думаю об этом. Передо мной было четыре президента, а раньше мы можем пойти к королю Томиславу», – ушел от ответа Милованович.

Внучка Тито режиссер Саша Броз возмущена действиями хорватских политиков.

«Если бы я могла решать, я бы запретила абсолютно всем, кто связан с политикой в Хорватии, когда-либо снова упоминать имя моего дедушки!!! Состояние дел в государстве таково, что дедушка издал бы указ о его катапультировании в космос», – написала Броз.

Тито, в прошлом антифашистский партизан, посвятил жизнь созданию многонационального государства на Балканах. После его смерти Югославия распалась, а населявшие ее народы на десятилетия погрузились в кровопролитные войны, последствия которых до сих пор не изжиты.

В Хорватии в 90-е годы улицы, носившие имя Тито массово переименовывались.