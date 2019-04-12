Перед новым президентом стоят две проблемы – обе невыполнимые

12.04.2019, Киев, Игорь Петров

После президентских выборов новый президент должен будет в первую очередь вернуться к минскому процессу, а во вторую – поднять экономику.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Учитывая запрос общества на более эффективный миротворческий процесс, который должен начаться с прекращения активных боевых действий, блокирования спецопераций, которые провоцируют конфликт, сразу после выборов надо вернуться к теме реализации Минских соглашений. Вся президентская кампания крутилась вокруг этого – будет ли мир. Надо выступить с инициативами как реализовывать миротворческий процесс на уровне международной дипломатии. Это – первая и основная задача.

Экономические угрозы к концу года, о которых много говорят экономисты, никто не отменял. Тяжелейшее финансовое положение, критическая ситуация с выплатой внешней задолженности, энергокризис.. Президенту надо вернуться к созданию компетентного экономического совета. Нас агитировали, что общество переживет повышение цены на газ. Не пережило – 7 млрд неплатежей это фактически внутренний дефолт», – сказал он.