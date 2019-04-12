Выборы
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12.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Перед новым президентом стоят две проблемы – обе невыполнимые

После президентских выборов новый президент должен будет в первую очередь вернуться к минскому процессу, а во вторую – поднять экономику.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая запрос общества на более эффективный миротворческий процесс, который должен начаться с прекращения активных боевых действий, блокирования спецопераций, которые провоцируют конфликт, сразу после выборов надо вернуться к теме реализации Минских соглашений. Вся президентская кампания крутилась вокруг этого – будет ли мир. Надо выступить с инициативами как реализовывать миротворческий процесс на уровне международной дипломатии. Это – первая и основная задача.

Экономические угрозы к концу года, о которых много говорят экономисты, никто не отменял. Тяжелейшее финансовое положение, критическая ситуация с выплатой внешней задолженности, энергокризис.. Президенту надо вернуться к созданию компетентного экономического совета. Нас агитировали, что общество переживет повышение цены на газ. Не пережило – 7 млрд неплатежей это фактически внутренний дефолт», – сказал он.

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