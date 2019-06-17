Перед обстрелом пригородов Донецка на фронт приехал экс-глава ЦРУ

17.06.2019, Донецк, Михаил Рябов

Обострение на фронте в Донбассе, где накануне украинские войска подвергли обстрелу пригороды Донецка и позиции защитников ДНР в районе бывшего аэропорта, совпало с приездом американской делегации в расположение ВСУ.

На это обращает внимание депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская сторона сообщила, что накануне штаб так называемой «Операции объединенных сил» посетил экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус, в прошлом – командующий войсками США в Ираке и Афганистане.

«Меня очень поразил профессионализм украинских сил… и участки фронта возле Донецкого аэропорта. Командующие, с которыми мы встретились, были явно чрезвычайно компетентными и опытными. Молодые украинские парни и девушки в военной форме, которых мы видели, также произвели на меня большое впечатление. Собственно, все украинцы должны гордиться ими и быть благодарными за их службу… Они однозначно заслуживают того, чтобы наша страна и наши союзники и в дальнейшем их поддерживали», – сказал экс-глава ЦРУ.

Петрэуса сопровождал экс-посол США на Украине Джон Хербст.

«Вот оно чего такое было обострение…. Вместе с Дэвидом Петрэусом приехал Джон Хёрбст, директор Евразийского центра «Atlantic Council»; посол США в Украине (2003-2006), при котором произошла «Оранжевая революция»; посол США в Узбекистане (2000-2003), при котором американские военные получили в аренду авиабазу Карши-Ханабад для операций в Афганистане после 9/11. Ждем дальнейших провокаций», – комментирует Бердичевский в своем блоге.