Похоже, в ближайшем будущем Россия освободит донбасские города Покровск (до «декоммунизации» – Красноармейск) и Мирноград (Димитров). Они находятся близко друг от друга: 7 км. Сегодня мы расскажем, что происходит в Димитрове, где живет наш респондент Андрей, раньше живший в Бахмуте.

Димитров (до 1972 г. – Новоэкономическое) был основан в 1911 г. путем слияния двух горняцких поселков, Гродовского и Новоэкономического. В Новоэкономическом крестьяне добывали уголь с 1853 г., а в 1911-м оно вошло в Донецко-Грушевское АО каменноугольных и антрацитных копей. В результате чего возник один из крупнейших центров добычи угля в Донбассе.

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В 1972-м городу дали имя известного болгарского коммуниста. Он состоит из 8 микрорайонов и частей: Молодежный, Светлый, Новатор и др. Здесь расположено 6 крупных промпредприятий. Понятное дело, они были созданы еще в царское и советское время, а бандеровские временщики только паразитируют на них.

По состоянию на 1 января 2020 г. население составляло 48 464 человек. К июлю 2024-го оно сократилось до 26 000. По данным переписи 2001 г. 71,78 % жителей указали русский язык родным, 25,98 % – украинский. После начала СВО нацистские власти стали компостировать мозги населению при помощи антироссийских листовок. В них призывалось «выжигать в себе все детские воспоминания, связанные с русско-советским, выжигать в себе русскую субкультуру, выжигать в себе отношения с родственниками или друзьями по ту сторону – со всеми, кто является носителем русской субкультуры». Димитровцы на это не купились. И теперь нацисты мстят им, как мстили бахмутовцам.

Хунта готовится к сдаче города в состоянии выжженной земли. Властные структуры перебираются на Днепропетровщину. Закрылась горбольница, и тысячи жителей теперь не знают, куда обращаться за врачебной помощью. Помогают только отдельные доктора. Закрылось большинство предприятий. Городские новости можно узнать только в пабликах, сайт общины практически не функционирует. На нем, главным образом, красуются СУГСы, слоганы «Мы пэрэможемо!», видеообращения Зеленского и призывы являться в ТЦК, чтобы потом отправляться на убой. Правда, имеются еще и финотчеты.

А теперь слово Андрею:

«Это городские власти делают вид, что финансы для сельхозпроизводителей распределяют. Какое производство, когда многие организации позакрывались, а вокруг фронт шумит? Ясное дело, спешат рассовать по своим фирмочкам бюджеты и справками прикрываются. Кто их проверит, когда скоро русские войдут? Вот на это и рассчитывают… Подонки, они сейчас делают с городом то же самое, что было с Бахмутом…».

Андрей с женой жили в Бахмуте в частном секторе. Прочувствовали на себе все преступления «захисныков». Помнят, как те в апреле 2022-го начали изнутри бить по городу из гаубиц, а потом добавились обстрелы из Часова Яра. Сначала по ночам, чтобы утром раззвонить на весь мир, что «ударила Россия», которая тогда была еще очень далеко. Потом перестали стесняться и среди бела дня. Даже когда «вагнеровцы» подошли близко, все равно на 100 выстрелов по городу было 80 от ВСУ…

В сентябре 2022-го, когда Андрей с женой отправились за продуктами, к их дому подъехал украинский танк и пальнул с близкого расстояния. От дома остались руины. Жильцам пришлось перебираться к теще в Димитров. Но теперь и здесь схожая ситуация.

«Бьют, как в Бахмуте, пока по ночам. Но очень интенсивно. Причем с таким намерением, чтобы оставить людей без воды, еды и лекарств. И по жилым домам, конечно, бьют. А потом в чатах причитают, что, мол, это РФ. Но мы-то знаем, кто это делает! Все, как в Бахмуте, повторяется один в один! И мародерство повторяется! Мародерство здесь ужасное. Укры выгоняют людей из жилищ и мародерствуют. Подкатывают грузовики, все выносится и увозится. Вот так ограбили дом нашего знакомого в Новаторском районе. Сказали старику, что привезли воду (водопровод не работает, развозка возит), обманули. Он пошел, возвращается, а калитка закрыта. Внутри уже всуки шуруют. Показали ему автомат и сказали, чтобы убирался. Там мол, теперь, будет огневая точка. Хорошо, хоть не пристрелили. Бывали и такие случаи. И все списывают потом на Россию…».

Андрей с родней хотят срочно уезжать из Димитрова. Страшно, но необходимо. Мечтали дождаться россиян, но ситуация кошмарнее день ото дня. Пока планируют податься в Днепропетровск, там друзья.

«Представляете себе наше состояние? – вздыхает наш собеседник. – Второй дом теряем… Не представляю, как выбираться будем, мне ведь только 50, могут на блокпосте в армию забрать. Не пойду туда никогда, в армию этих убийц. Вот теперь думаем, как все тайно сделать. А то местные власти тут объявили эвакуацию, а сами мужчин ловят…».