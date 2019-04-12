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12.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Статистика, Украина, Экономика
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Перед Пасхой на Украине дорожают мясопродукты

Мясные продукты на Украине выросли в цене на 10%-12% в сравнении с прошлым годом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, реальное подорожание (пасхального набора продуктов) будет от 7 до 15% в сравнении с прошлым годом. Мясная группа уже подорожала на 10%-12%. Если прогнозировать на 20-28 апреля (пасхальный период), то еще однозначно добавится. В разных местах по разном, точную цифру назвать тяжело, но есть тенденция где качественные домашние продукты, особенно домашняя шинка очень в хорошем спросе», – сказал он.

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