Выборы
//exit;
16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Крым, Недвижимость, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Перед послом Украины в Канаде замаячила угроза тюрьмы

НАБУ, на основании выигранного представителями бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова процесса в Соломенском суде, начала уголовное производство в отношении посла Украины в Канаде Андрея Шевченко по факту сокрытия ним от декларирования сделки продажи земли в Крыму, который по украинскому законодательстсву считается “оккупированным”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Напомню, что фигурант признал юрисдикцию России в Крыму, проведя там сделку по российским законам на российском нотариальном бланке и по этому поводу нами ведётся отдельная процессуальная работа в судах и ДБР”, – написал экс-чиновник.

“Сужаем круг и продолжаем обставлять чиновника судебными и правоохранительными документами. После отставки Порошенко планируем в этом вопросе качественный рывок. Конечная цель – тюрьма”, – добавил Андрей Портнов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть