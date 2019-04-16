Перед послом Украины в Канаде замаячила угроза тюрьмы

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

НАБУ, на основании выигранного представителями бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова процесса в Соломенском суде, начала уголовное производство в отношении посла Украины в Канаде Андрея Шевченко по факту сокрытия ним от декларирования сделки продажи земли в Крыму, который по украинскому законодательстсву считается “оккупированным”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил Андрей Портнов в своем телеграм-канале.

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“Напомню, что фигурант признал юрисдикцию России в Крыму, проведя там сделку по российским законам на российском нотариальном бланке и по этому поводу нами ведётся отдельная процессуальная работа в судах и ДБР”, – написал экс-чиновник.

“Сужаем круг и продолжаем обставлять чиновника судебными и правоохранительными документами. После отставки Порошенко планируем в этом вопросе качественный рывок. Конечная цель – тюрьма”, – добавил Андрей Портнов.