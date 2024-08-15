Перед приходом армии России власть Покровска закупила цветы

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 21:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 831
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российской армии до полного окружения Покровска осталось пройти два километра, а местная власть продолжает тратить огромные средства на благоустройство города.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии до полного окружения Покровска осталось пройти два километра, а местная власть продолжает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы понимаем, что уже менее 15 километров до Покровска. Осталось буквально пару километров до того, как перережут трассу Покровск-Константиновка.

Сегодня мой товарищ прислал фото цветов, закупленных для города Покровск, за сто тысяч. Это называется – ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Примерно так сегодня выглядят все эти вещи», – сказал Лапин.

«Потому что о фортификационных сооружениях даже не знаю, что сказать. Мне пытались напихать: «Да что ты знаешь, мне комбат один прислал, что фортификации офигенные». Конечно, может, там где-то в одном месте бронепоезд стоял, но ведь мы говорим обо всей линии фронта, и нельзя говорить по одному взводному пункту», – возмутился укро-майор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть