Перед приходом армии России власть Покровска закупила цветы

Российской армии до полного окружения Покровска осталось пройти два километра, а местная власть продолжает тратить огромные средства на благоустройство города.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что уже менее 15 километров до Покровска. Осталось буквально пару километров до того, как перережут трассу Покровск-Константиновка.

Сегодня мой товарищ прислал фото цветов, закупленных для города Покровск, за сто тысяч. Это называется – ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Примерно так сегодня выглядят все эти вещи», – сказал Лапин.