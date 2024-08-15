Перед приходом армии России власть Покровска закупила цветы
Российской армии до полного окружения Покровска осталось пройти два километра, а местная власть продолжает тратить огромные средства на благоустройство города.
Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы понимаем, что уже менее 15 километров до Покровска. Осталось буквально пару километров до того, как перережут трассу Покровск-Константиновка.
Сегодня мой товарищ прислал фото цветов, закупленных для города Покровск, за сто тысяч. Это называется – ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Примерно так сегодня выглядят все эти вещи», – сказал Лапин.
«Потому что о фортификационных сооружениях даже не знаю, что сказать. Мне пытались напихать: «Да что ты знаешь, мне комбат один прислал, что фортификации офигенные». Конечно, может, там где-то в одном месте бронепоезд стоял, но ведь мы говорим обо всей линии фронта, и нельзя говорить по одному взводному пункту», – возмутился укро-майор.
Спасибо!
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