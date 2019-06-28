Перед Россией бессильны все – признание украинских националистов

28.06.2019, Львов, Владимир Гладков

Возвращение России в ПАСЕ было вполне ожидаемым, ведь она не первый год оказывает «давление» на государства Евросоюза.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил руководитель львовской городской организации ВО «Свобода» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы должны понимать, что Россия это очень серьёзный, сильный геополитический игрок. И они не один год давят на всех членов ЕС касательно того, чтобы они изменили риторику, ослабили санкции по отношению к России. Состоянием на сейчас – они считают, что они могут праздновать победу, что это их персональная победа, что это победа их дипломатов и проигрыш Украины», – констатировал националист.

Также он отметил, что отсутствие чёткой позиции президента Украины Владимира Зеленского по вопросам геополитики и национальной памяти демонстрирует его попытку понравиться всем, что в корне неправильно.

«Мне просто странно слышать, что сейчас пробуют от Зеленского слышать какие-то принципиальные позиции касательно национальной памяти, касательно геополитики, касательно тех или иных позиций. Поймите, главный принцип современных политиков – это отсутствие любых принципов, потому что принцип предусматривает отстаивание своей позиции, а позиция не всегда нравится всем. Поэтому Зеленский принял себе абсолютно понятную, но неправильную для него позицию: он за всё хорошее против всего плохого; что предусматривает какие-то противоположные стороны дискуссии – он отходит в сторону. Но эта политика может привести исключительно к потере нашего государства», – добавил Мельничук.

Кроме того, националист обвинил Зеленского в том, что для нового президента, как и его предшественника Петра Порошенко, Украина недостаточно родная.

«Нужно понять, кто это такой. Вы верите, что этот мужчина, с абсолютно советским типом мышления, который шутил над нами, как он изображал Западную Украину, какими-то постоянно придурками, в своих шутках. Как он изображал наших героев, как он смеялся с томоса. Вы верите, что этот человек поменялся и он стал украинским националистом? Как Порошенко, так и Зеленский: они не думают теми мыслями, которыми думаем мы с вами. Они не празднуют те праздники, которые празднуем мы с вами. Они не говорят на том языке, на котором говорим мы с вами. Поэтому, к сожалению, Украина – что для одного, что для второго не была до конца родной», – заявил свободовец.

Председатель партии «Укроп», народный депутат Украины Тарас Батенко также добавил, что Европа уже начала сдавать интересы Украины в угоду своим, а также продалась России за взносы в ПАСЕ.

«Мне кажется, что Европа уже понемногу начинает жертвовать интересами Украины относительно своих интересов касательно торгового баланса с РФ. Это, кстати, очень характерно на примере того, сколько стран уже согласовало «Северный поток 2». Одна страна осталась, которая должна дать разрешение на прокладку трубы по своим территориальным водам – это Датское королевство. А все остальные уже разрешили.

Касательно ПАСЕ. Ну мы же понимаем, что вопрос, в значительной мере, в деньгах. И вопрос в том, что такая институция как ПАСЕ изжила себя. РФ одна из наибольших плательщиков взноса своего пребывания, членства в ПАСЕ и Совете Европы. 33 миллиона евро в год. Это 150 миллионов евро уже потеряли ПАСЕ и Совет Европы от непребывания РФ. Ну, нужны Европе российские, газпромовские деньги, ну что с этим поделаешь?» – сокрушается Батенко.