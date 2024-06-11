Перед угрозой поражения Украины Запад созревает на ввод войск

Анатолий Лапин.  
11.06.2024 15:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Если мира на Украине в ближайшее время достичь не удастся, а ее армия окажется на грани поражения, Запад введет свои войска. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по мнению Карасева, эскалация пойдет по нарастающей, и боевые действия обретут характер, подобный тому, что происходило во Вьетнаме.

Если мира на Украине в ближайшее время достичь не удастся, а ее армия окажется...

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«Если ситуация будет идти в Украине не в логике примирения, а в логике эскалации, то рано или поздно будет происходить вьетнамизация Украины. Важно, в какой форме война вооруженных сил, вооруженных столкновений, больших регулярных армий, западной помощи…

Четкое есть понимание, что если ситуация на фронте будет складываться для нас очень сложно, они введут сюда. Пока они колеблятся, мы должны провести всеобщую мобилизацию и перейти на рельсы тотальной войны, потому что надо и вооружение делать, и так далее», – заявил Карасев.

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