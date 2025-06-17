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Компания «Яндекс» вложила деньги в фильм «Переводчик» Гая Ричи, снятого по заказу американского министерства обороны и настояла на том, чтоб он вышел в российский прокат в разгар СВО — в 2023 году.

Об этом режиссер Никита Михалков рассказал сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сказал, что я не вижу возможности эту картину про героического американского сержанта показывать в нашей стране во время, потому что в этой ситуации эта картина во много оскорбительна не только для тех, кто находится на фронте, но и для их родственников. Но мое мнение осталось при мне, потому что в эту картину вложил деньги наш русский «Яндекс», и нужно было эти деньги возвращать. То есть жена, мать того, кто находится на фронте, покупает билет, идет смотреть эту картину, и от общей суммы сбора какая-то часть пойдет на закупку оружия для Украины, чтобы убивать наших мирных граждан и наших солдат», – сказал Михалков.

Напомним, что в мае прошлого года контрольный пакет «Яндекса» (68%) был выкуплен ЗПИФ «Консорциум.Первый», принадлежащий российским бизнесменам. Но даже после этого поисковик продолжал выдавать русофобский контент, поскольку его алгоритмы задавались сотрудниками, сбежавшими из страны.

Возмущенный ситуацией с «Переводчиком» Михалков обратился в администрацию президента РФ с предложением квотировать голливудское кино, чтобы входной взнос на российский рынок для представления картины составлял 5 млн руб, а 10% от проката шли на рефинансирование национального кино. Предложение режиссера было поддержано, однако в министерстве культуры его саботировали.