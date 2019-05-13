13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
Просмотров:

Перед уходом Порошенко решил наградить еще и Туска

Находящийся на этой должности последние недели президент Украины Петр Порошенко наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Порошенко в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во время вручения ордена Порошенко поблагодарил Дональда Туска за “понимание и надежную поддержку Украины и ее народа”, говорится в сообщении.

“Гордый возможностью наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности”, – написал Порошенко.

Ранее Порошенко раздал своим приближенным, включая пресс-секретаря, десятки наград, орденов и почетных званий, включая зание Героя Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть