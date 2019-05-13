Перед уходом Порошенко решил наградить еще и Туска

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Находящийся на этой должности последние недели президент Украины Петр Порошенко наградил главу Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Порошенко в Facebook.



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Во время вручения ордена Порошенко поблагодарил Дональда Туска за “понимание и надежную поддержку Украины и ее народа”, говорится в сообщении.

“Гордый возможностью наградить большого друга Украины президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой – орденом Ярослава Мудрого. Спасибо, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности”, – написал Порошенко.

Ранее Порошенко раздал своим приближенным, включая пресс-секретаря, десятки наград, орденов и почетных званий, включая зание Героя Украины.