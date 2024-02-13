Перед Украиной стоит неразрешимая задача за три месяца собрать армию с нуля – Трухан

Украина за три месяца решила собрать с нуля армию, по численности равную немецкому Бундесверу, да еще и сделать ее боеспособной. Такая задача стоит перед главкомом ВСУ Александром Сырским, и она полностью противоречит военной науке.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На самом деле, что считать резервами. Количество людей, которые они могут тем или иным образом набрать, теоретически у них есть. На сколько они смогут набрать на практике – я не знаю. Они даже от полумиллиона отошли, около 200 тысяч вроде бы хотят набрать. Справочно: 200 тысяч – это больше, чем отдельно взятый Бундесвер, отдельно взятое Войско Польское, это больше, чем Вооруженные силы Великобритании. Осознавайте масштаб задачи, когда мы просто играемся цифрами. Им нужно сейчас взять и сделать себя чуть больше, чем Бундесвер. Вооружить, одеть, обуть, накормить. И люди – такие сволочи, что они хотят кормиться несколько раз в день… Это горюче-смазочные материалы, это огромнейшие деньги. И когда мы говорим о мобилизации, считая того, кого они могут призвать, у нас пропадает из поля зрения то, что в 2023 году мы громили войска, которые были на Украине мобилизованы в 2022 году и подготовлены. И в конце 2023 года, какую оценку давал начальник Генерального штаба – 100 тысяч. А за весь 2023 год они, по-моему, и 50 тысяч мобилизованных не вывезли со всеми этими приколами. Сейчас они ещё Территориальные центры комплектования на круглосуточный режим перевели. Способны ли они это сделать? Теоретически вроде бы народ у них на это есть», – отметил он.

Эксперт напомнил, что в России частичную мобилизацию специально растянули по времени, понимая, что в уставные 15 дней никто не впишется. И по факту мобилизация носила учебно-тренировочный характер.

«Для того, чтобы войско стало подготовленным, его надо учить. А здесь – хочешь, не хочешь, шесть месяцев полк, девять месяцев дивизия. Как примерно с рождением ребёнка, есть же свои какие-то сроки природы и данные, так и здесь. Ну просто для осознания масштаба я предлагаю пользоваться качественным сравнением – Украина хочет за 3 месяца сделать себе с нуля Бундесвер. Посмотрим, получится ли», – пояснил Трухан.

По его оценке, крупнейшие учения НАТО «Стойкий защитник-2024» у российской границы показали, что со своими задачами по обороне стран-участниц альянса их вооруженные силы не справляются.

«Это в принципе политический популизм во многом, тему вкинули. Но то, что они будут готовиться к войне с нами, очевидно, неизбежно, потому что реальная боеспособность НАТО не обеспечивает необходимые задачи по полной обороноспособности в случае военного конфликта с нами. Никто не говорит о том, что они нам могут жизнь не осложнить. Но НАТО сейчас, проводя самые масштабные учения, совокупно вместе с обслугой собирает 200 тысяч человек, но не набирает для них серьёзной бронетанковой техники. То есть, ребята расслабились до такой степени, что им реально нечем воевать. И поэтому то, что они сейчас будут пытаться усилить свои вооружённые силы – это очевидный факт. Они сильно перепугались, потому что они нас списали, мы в их раскладах не учитывались, что мы мощная военная сила. Поэтому они немного перепуганы в этом плане», – заключил Трухан.