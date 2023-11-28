Перед ВСУ остро встала проблема нехватки личного состава

Анатолий Лапин.  
28.11.2023 08:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украине в следующем году нужно призвать в первое полугодие минимум полмиллиона человек в ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине в следующем году нужно призвать в первое полугодие минимум полмиллиона человек в ВСУ....

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«Для того, чтобы мы могли успешно мобилизовать новых людей, нам нужно решить вопрос с завершением службы тех, кто уже воюет, а во-вторых, ни для кого не секрет, что мы все это время воюем меньшим количеством людей, чем наш враг… Непосредственно там, на линии фронта у нас никогда и близко 420 тысяч не было, мы все время воюем меньшей силой.

И, по моему мнению, одна из наших задач на 24-й год – это хотя бы один раз выйти на паритет. Я уже не говорю о том, насколько поменялась бы ситуация, если бы мы смогли осуществить численное преимущество», – сказал бывший каратель.

По его словам, есть вещи, которые не компенсируются ничем, кроме количества личного состава.

«Мне кажется, что для того, чтобы решить эти две задачи: дембель тех, кто уже отвоевал, и создание численного преимущества над врагом… 20 тысяч в месяц – это явно слишком маленькая цифра. Нам нужно, по моим самым скромным подсчетам, в перовое полугодие следующего года, хотя бы полмиллиона человек мобилизовать и иметь еще до миллиона мобилизационный резерв – не виртуальный, а реальный, который уже стоит на учете», – заявил Дикий.

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